名額多於登記人數 國民黨中央委員選舉登記就等於當選

國民黨中央委員1月23日改選，今天截止登記，最後共230人登記參選，含黨主席朱立倫提名的190人中有180人登記，自行登記的有50人。此次改選應選190位中央委員與95位候補中央委員，已大於登記參選人數，等於登記就當選。

國民黨文傳會主委凌濤表示，最後登記參選人中，有18位立委、1位縣市長（花蓮縣長徐臻蔚）、3位縣市議會議長（新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、彰化縣議長謝典霖）、2位縣市議會副議長、46位縣市議員。

凌濤說，其他還有多位來自全國的鄉鎮市長、代表，參選名單超過半數為民選公職，落實與在地民意接軌，讓黨內結構能更接地氣。

國民黨去年推動黨務改革，修改黨章將過去應選210席中央委員席次減少為190席，候補中央委員也由原105席砍為95席。但以往參選中央委員候選人數目都逾總應選人數約百人，這次卻是登記就當選，黨職募款責任額被認為是主因。

有中央委員直言，中央委員職能與定位不明，過去還一度討論要廢除，現在每年卻要繳10萬元募款責任額，只為了換4年一次的不分區立委同意權投票，參選意義不大，選情冷符合預期，今天登記時還傳出有人刻意要登記搶候補。

而自主登記冷，就連朱立倫所提的「主席名單」最後都有10人未登記。黨務人士說，最後除部分中央委員放棄爭取連任退出外，立委陳玉珍與萬美玲因為是現任與下任黨團書記長，考慮不與同僚競爭，最後才退出未登記。

此外，這次朱立倫所提「主席名單」中，包含恢復黨籍過程引發爭議的立委傅崐萁、被質疑具紅統色彩的台商勤彭蓁、2019年女友設高捷監察人酬庸的挺韓大將鄭東元，都遭點名適任性。

而部分黨務高層或智庫人士也獲提名參選中央委員，也遭黨內質疑黨務系統介入決策系統，黨務行政權介入立法權。

黨務人士表示，「主席名單」是以現任中常委、立委、縣市各層級民代與爭取連任中央委員排序，名單約七成與過去大同小異，僅少數為新增提名，若黨內對特定個人有想法或雜音，後續選舉就交由全國黨代表檢驗。

而傅崐萁部分，黨務人士說，傅早已加入黨團運作，也提了不少修法提案，當內應思考的是要把國民黨力量增大。