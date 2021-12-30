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【重磅快評】陳其邁搞政績工程 不樂之捐留八大苦果

聯合報 / 主筆室
台電、中油等國營事業大力捐助高雄等民進黨執政縣市建設，引發爭議。左三為高雄市長陳其邁。本報資料照片
台電、中油等國營事業大力捐助高雄等民進黨執政縣市建設，引發爭議。左三為高雄市長陳其邁。本報資料照片

高雄市要花5億元改建動物園，九成經費由公民營企業「樂捐」；高雄市小港運動中心，中央出資2億，台電和中油各補助1.3億，市府更只做無本生意。市長陳其邁要錢的功夫，除讓市議員儍眼外，其他21縣市不論是哀嘆或吃味，恐怕都在研究如何有樣學樣了。

不過，陳其邁花小錢或不花錢，就大搞政績工程，其實後遺症不小；只是陳其邁有政績風光，苦果留給他人承擔罷了。

首先是摧毀公司治理，最後仍由全民埋單。不論公民營企業，無法抵擋政治需索時，只能破壞公司治理，犧牲股東權益。但公營事業屬全民資產，形同全民埋單；私營企業花錢買保險，產品價格、品質和外部成本都要民眾負擔。

其次是地方不顧財政能力，擴大虛矯政績工程。高雄市負債2483億元，舉債六都之最。市府有債不愁，反正有人埋單。但政績工程的背後，其實是財政紀律的敗壞。

第三是不管城市治理，專搞政績工程。高雄不但是「慶記之都」，今年酒駕肇亡也是全國最高；但防制酒駕或社會治安都要腳踏實地下苦功夫，而向公民營企業耍官威迫捐輸來搞政績工程，卻輕鬆多了。慶記之都仍然是酒駕天堂。

第四，政績工程浮濫，難以監督。政績工程遍地開花，但不編列公務預算，另開巧門，就不受議會節制；直接把公民營事業當金庫，予取予求，又不受公眾檢視。

第五，市府拿人手短，市民吃悶虧。國營事業既對市府需索全面埋單，如果發生工安意外，市長再怎麼表演「震怒秀」，市民都會懷疑市府放水。至於已經買保單、打通關的民營企業，有多少市民相信市府會嚴格把關？

第六，建設分藍綠，21縣市同感被剥奪。陳其邁大扯國營事業補助行之有年，卻不說國營事業進貢邁市府，除法定回饋金外，還有額外的巨額建設經費，不但讓新北侯友宜羨慕得不得了，台中盧秀燕更喊21縣市都有嚴重的被剥奪感。

第七，強徵需索，別人囝仔死不完。高雄市爆發不樂之捐時，正好發生民進黨立委丘志偉稱為社區向台電要5台電腦，台電經理無法核銷只好虛報，卻被撤職判刑，邱志偉還裝出一副無辜樣。同樣，高雄市府只管需索強徵，哪管公私企業如何挪款納糧；但會不會有人因此無辜成為政績工程的司法祭品？

最後，政績工程需索無度，選舉捐輸很難想像。連行政院長蘇貞昌都把手直接伸進國營事業，陳其邁更向全民示範了國營事業的「好用」。選舉時，國營事業反正已被民進黨當提款機，但民營企業又要怎麼「買保單」呢？

陳其邁 高雄市 台電

延伸閱讀

影／反駁新北也拿錢 侯友宜酸陳其邁：高雄本事比較大

國營事業助建小港運動中心 高市府：回饋合情理

聯合報社論／縱酒駕、逼捐款，陳其邁的灰色治理

高市擬發檢舉酒駕獎金 累犯限制住居

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