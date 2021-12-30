中二立委補選政見會 林金連：以被迫害者之姿為民發聲
台中市第2選舉區立委補選候選人公辦電視政見辯論會今晚在大屯有線電視公司登場，抽籤第一位發言的是無黨籍候選人林金連。林金連說，他南屯區黎明幼兒園園長，在黎明自辦市地單元二重劃案抗爭過程中，深覺還是要從根源著手，也就是修法限制都更、重劃著手，因此以被迫害者之姿站出來為人民發聲，爭取厭惡藍綠的選票。
台中市第2選舉區立委補選候選人公辦電視政見辯論會今晚在大屯有線電視公司登場，五名候選人民進黨林靜儀、無黨籍李昇翰、國民黨顏寬恒、台灣股票黨張炯春以及無黨籍林金連都到場，5人在晚間6時20分抽籤決定發言順序，依序政見申論，接著接受發問人發問，最後候選人結論，每名候選人總計有25分鐘申辯時間。
中二補選立委候選人姓名號次抽籤在本月8日完成，號次依序為台灣股票黨張烱春1號，無黨籍林金連2號、無黨籍李昇翰3號、民進黨林靜儀抽4號、國民黨顏寬恒5號，今晚五人都出席電視政見辯論會。
林金連說，他是南屯區黎明幼兒園園長，2016年因幼兒園被劃入黎明自辦市地單元二重劃案範圍內，發起抗爭，抗爭過程有全國各地人民來聲援，因此組台灣土地正義行動聯盟，全國南北聲援逾200場抗爭，一個個救救不完，他認為還是要從根源，也就是修法限制都更、重劃著手。
林金連指出，中部空汙嚴重，他看不到政府有效改善空汙，當選後進駐中火、中龍鋼鐵。年輕人沒頭路，因為國家政策往財團傾斜，年輕人沒未來，不敢生小孩，他以被迫害者之姿站出來，站在人民立場，為人民發聲，爭取厭惡藍綠的選票。
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