台灣防疫有目共賭 不畏風雨元旦醫藥護百人將大合唱

明年總統府前元旦升旗典禮,由中華民國醫師公會全聯會等五個醫界、藥界、護理界團體合辦,今天進行彩排,包括百名醫藥護人員大合唱、建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊表演。

基隆市醫師公會理事長王正旭今天也進入總統府進行彩排,將是醫師公會全聯會領唱國歌的代表之一。王正旭說,全國醫師在疫情期間盡心盡力,一起努力守護國人的健康,很高興、很榮幸代表醫界領唱國歌。

「面對Omicron變異株,防疫挑戰仍十分嚴峻。」王正旭說,目前針對邊境防疫仍十分嚴謹,務必要繼續貫徹到底,相信可以有效阻隔Omicron變異株,對社會的影響會降低,雖然Omicron變異株傳染力雖強,但致病率、重症率低,對民眾健康的影響可以再進行評估。

王正旭表示,醫界多認為,Omicron變異株出現後,新冠疫情應要進入尾聲,且會慢慢愈來愈淡化,但平時一定要落實戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離的防疫新生活。

將在總統府前廣場領唱「幸福台灣子」及「明天會更好」兩首歌曲的基隆市藥師公會理事長黃瓊瑜說,明年元旦活動非常有意義,台灣防疫近兩年,所有醫、藥、護理界團體付出很大的心力,以非常快的速度脫離疫情的威脅。

「上台唱歌會緊張,也在家中練唱數次,很高興有機會上台領唱。」黃瓊瑜說,「幸福台灣子」歌詞很有意義,不管風雨、困難有多大,台灣防疫成績世界有目共賭,大家一起來為台灣稱讚。

參加預演的建國中學樂旗隊隊長沈宣德說,這是他第二年參加元旦活動,心情很興奮,由於疫情未解封前,練習十分困難,但仍努力完成,這次要表演兩首歌曲,內涵都是不畏艱難而前進的意念,希望大家可以踴躍參加活動。

北一女中樂儀旗隊主任教官江佳珍、北一女中樂儀旗隊樂隊隊長廖于旋、北一女中樂儀旗隊儀隊隊長李瑄庭、北一女中樂儀旗隊旗隊隊長黃苡晴也分享疫情期間必須中斷練習,但恢復練習後都十分努力,希望把好的表現呈現給大家。

彩排會場上喜愛三軍儀隊的6歲迷你禮兵孫靖(孫孫),也在父母親帶領下到凱道觀摩彩排,一身空軍儀隊的服裝、帽盔、腰帶等斥資上萬元,且孫孫是三軍儀隊的整身服裝都有。