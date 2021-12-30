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台灣防疫有目共賭 不畏風雨元旦醫藥護百人將大合唱

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，國防部示範樂隊暨三軍儀隊進場彩排。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，國防部示範樂隊暨三軍儀隊進場彩排。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

明年總統府元旦升旗典禮，由中華民國醫師公會全聯會等五個醫界、藥界、護理界團體合辦，今天進行彩排，包括百名醫藥護人員大合唱、建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊表演。

基隆市醫師公會理事長王正旭今天也進入總統府進行彩排，將是醫師公會全聯會領唱國歌的代表之一。王正旭說，全國醫師在疫情期間盡心盡力，一起努力守護國人的健康，很高興、很榮幸代表醫界領唱國歌。

「面對Omicron變異株，防疫挑戰仍十分嚴峻。」王正旭說，目前針對邊境防疫仍十分嚴謹，務必要繼續貫徹到底，相信可以有效阻隔Omicron變異株，對社會的影響會降低，雖然Omicron變異株傳染力雖強，但致病率、重症率低，對民眾健康的影響可以再進行評估。

王正旭表示，醫界多認為，Omicron變異株出現後，新冠疫情應要進入尾聲，且會慢慢愈來愈淡化，但平時一定要落實戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離的防疫新生活。

將在總統府前廣場領唱「幸福台灣子」及「明天會更好」兩首歌曲的基隆市藥師公會理事長黃瓊瑜說，明年元旦活動非常有意義，台灣防疫近兩年，所有醫、藥、護理界團體付出很大的心力，以非常快的速度脫離疫情的威脅。

「上台唱歌會緊張，也在家中練唱數次，很高興有機會上台領唱。」黃瓊瑜說，「幸福台灣子」歌詞很有意義，不管風雨、困難有多大，台灣防疫成績世界有目共賭，大家一起來為台灣稱讚。

參加預演的建國中學樂旗隊隊長沈宣德說，這是他第二年參加元旦活動，心情很興奮，由於疫情未解封前，練習十分困難，但仍努力完成，這次要表演兩首歌曲，內涵都是不畏艱難而前進的意念，希望大家可以踴躍參加活動。

北一女中樂儀旗隊主任教官江佳珍、北一女中樂儀旗隊樂隊隊長廖于旋、北一女中樂儀旗隊儀隊隊長李瑄庭、北一女中樂儀旗隊旗隊隊長黃苡晴也分享疫情期間必須中斷練習，但恢復練習後都十分努力，希望把好的表現呈現給大家。

彩排會場上喜愛三軍儀隊的6歲迷你禮兵孫靖（孫孫），也在父母親帶領下到凱道觀摩彩排，一身空軍儀隊的服裝、帽盔、腰帶等斥資上萬元，且孫孫是三軍儀隊的整身服裝都有。

孫孫媽說，孫孫從3歲開始十分崇拜三軍儀隊，就一直努力練習，只要是孩子喜歡，就是投資孩子的興趣，因為買玩具也是要花錢。

元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，由醫藥護人員組成的合唱團上場排練。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，由醫藥護人員組成的合唱團上場排練。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，喜愛三軍儀隊的迷你禮兵孫孫也在父母親帶領下到凱道觀摩彩排。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，喜愛三軍儀隊的迷你禮兵孫孫也在父母親帶領下到凱道觀摩彩排。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，北一女中樂儀旗隊進場彩排。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
元旦總統府升旗典禮以「堅韌臺灣 立足世界 World as One」為主題，今天舉行總彩排，北一女中樂儀旗隊進場彩排。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

疫情 北一女 Omicron變異株 總統府 元旦 Omicron

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