謝長廷未赴立院報告福食 藍委譴責並要求公開說明

立法院外交及國防委員會今天邀請我駐日代表謝長廷針對是否開放進口福島五縣市食品專案報告，但謝長廷並未到立法院，委員會召委、國民黨立委陳以信表示，謝長廷一在藉口規避，是公然藐視國會，為了維護國會尊嚴，他對謝長廷提出嚴厲譴責，要求謝長廷返日前應就是否開放福島五縣市食品做出公開說明和承諾。

陳以信安排今天國防部相關預算審完後，由謝長廷專案報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，但謝長廷並未到立院，由台灣日本關係協會秘書長周學佑代表列席。

陳以信說，今天的會議邀請謝長廷報告，但謝長廷並未蒞會，針對謝長廷面對立院外交及國防委員會數次安排邀請備詢，卻一再無故缺席，在在顯示蔡英文政府放任官員不受國會監督，藐視國會，踐踏國會已成習慣。

陳以信說，四大公投結束後，我國是否開放進口福島五縣市食品引發國人關切，但謝長廷一再藉口規避，證明他公然藐視國會，為了維護國會尊嚴，他要對謝長廷提出嚴厲譴責，要求他返回日本前，應該就是否開放福島食品做出公開說明和承諾。