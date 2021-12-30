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黃珊珊「白皮橘骨」黨基層異音 柯P：選市長無黨也不錯

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，副市長黃珊珊若要選台北市長，無黨籍也很不錯。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，副市長黃珊珊若要選台北市長，無黨籍也很不錯。聯合報系資料照片／記者楊正海攝影

副市長黃珊珊欲參選台北市長，接班市長柯文哲，傳出黨內有異音，不滿黃不退親民黨又未加入民眾黨，質疑是「白皮橘骨」。柯文哲今表示，其實無黨籍參選也不錯，沒有黨派身份，世界趨勢有很多首長都刻意以無黨籍參選。

身為黨主席的柯文哲認為，雖然黃珊珊目前為止仍有親民黨籍，但也從來沒有要她一定幹什麼，只是做為市長要處理民生問題，無黨籍也是不錯的選項，只少沒有黨派身份，有黨籍就會有政黨競爭，她只要選市長，無黨籍也很好，世界趨勢如東京、大阪、首爾的首長都是有黨籍，選舉時刻意以無黨籍參選。

至於黨內中央委員仍有多數人未達到100萬元的負責募款額度，柯文哲說，今年疫情嚴重，北市府都祭出延租延稅、減租減稅政策，若募款不方便，現在也已經延後3個月，政府都延租延稅，所以中央委員負責的募款額度寬限3個月也很合理，沒有問題。

柯文哲 北市 黃珊珊

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