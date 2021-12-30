韓國瑜將辦新書發表會 林昶佐憂罷免方「動能起來」

無黨籍立委林昶佐的罷免案將在1月9日投票，林昶佐今天接受廣播媒體專訪時表示，中正萬華選區的選民結構是「藍大於綠」，又逢高雄市前市長韓國瑜將在1月2日舉辦大型活動，令他擔憂有極端人士動能的可能，因此，他再次呼籲支持他的人要出來投票。

林昶佐今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時提及，由於他遭到罷免的理由太荒謬，像是罷免方指控他跑地方行程是臨時抱佛腳，結果使用他與在地宮廟互動的照片，沒想到該宮廟是他長期互動的好朋友，無論是否舉辦鄰里活動，他都經常前往拜訪。

主持人周玉蔻問他最近有沒有和台北市長柯文哲溝通，林昶佐說，有人在說藍白合等，要怎樣加強罷免方陣容，但是想要參與罷免行動的人，一定要問在地基層。

林昶佐指出，中正萬華選區的選民結構是「藍大於綠」，他二次競選都是驚險過關，又逢高雄市前市長韓國瑜將在1月2日舉辦大型活動，不免令他擔憂。

林昶佐表示，就他掌握的一些狀況來看，對方的投票率是很高的，令他很是擔憂對方的動員能力，再加上1月2日韓國瑜要辦大活動，這些東西會不會讓一些極端的人有一些動能起來，仍在注意這個波動，因此，他再次呼籲支持他的人就是要出來投票。