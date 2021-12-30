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推酒駕修法 江啟臣至蔡英文臉書「靜昶守護」發文留言
再傳重大酒駕致人於死事故，國民黨立委江啟臣今前往蔡英文總統臉書宣傳「靜昶守護」發文下留言，表示防制酒駕必須全面且快速的修法和處置，早一天完成就可以減少生命的消逝；提醒全國都在關心酒駕，請蔡總統眼裡別只有選舉。
江啟臣留言表示，過去5年多以來，因酒駕受傷的民眾高達7萬1112位、1891人不幸逝世，平均每一天都有無辜的民眾因酒駕往生。今年1至10月，因酒駕過世的人數，相比去年同期，更成長近1成。
江啟臣留言中說，人命關天，酒駕肇事奪去的都是國人同胞生命，作為中華民國的立法委員必須跟蔡反映民意，政府有義務與責任建立更好的防制機制，包括檢討酒精鎖裝設、車輛沒入、評估現行刑度、強化防治教育、落實嚴格執法等面向。
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