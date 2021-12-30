快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推酒駕修法 江啟臣至蔡英文臉書「靜昶守護」發文留言

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
再傳重大酒駕致人於死事故，國民黨立委江啟臣今前往蔡英文總統臉書宣傳「靜昶守護」發文下留言，表示防制酒駕必須全面且快速的修法和處置，早一天完成就可以減少生命的消逝；提醒全國都在關心酒駕，請蔡總統眼裏別只有選舉。圖／江啟臣辦公室提供
再傳重大酒駕致人於死事故，國民黨立委江啟臣今前往蔡英文總統臉書宣傳「靜昶守護」發文下留言，表示防制酒駕必須全面且快速的修法和處置，早一天完成就可以減少生命的消逝；提醒全國都在關心酒駕，請蔡總統眼裏別只有選舉。圖／江啟臣辦公室提供

再傳重大酒駕致人於死事故，國民黨立委江啟臣今前往蔡英文總統臉書宣傳「靜昶守護」發文下留言，表示防制酒駕必須全面且快速的修法和處置，早一天完成就可以減少生命的消逝；提醒全國都在關心酒駕，請蔡總統眼裡別只有選舉。

江啟臣留言表示，過去5年多以來，因酒駕受傷的民眾高達7萬1112位、1891人不幸逝世，平均每一天都有無辜的民眾因酒駕往生。今年1至10月，因酒駕過世的人數，相比去年同期，更成長近1成。

江啟臣留言中說，人命關天，酒駕肇事奪去的都是國人同胞生命，作為中華民國的立法委員必須跟蔡反映民意，政府有義務與責任建立更好的防制機制，包括檢討酒精鎖裝設、車輛沒入、評估現行刑度、強化防治教育、落實嚴格執法等面向。

酒駕 江啟臣 蔡英文

延伸閱讀

飆車無期徒刑、酒駕繳罰金 江啟臣：難怪10分鐘1酒駕

台電促協金獨厚高雄？江啟臣：是台中的2.12倍

香港「立場新聞」高層遭拘捕 蔡英文呼籲國際一起關注

影／蔡英文：挹注更多資源強化社安

相關新聞

「焚書是焚人的前戲？」前檢察官：應檢討政府的報復文化

日前在一門課的課堂講座介紹下，我和同學相約走訪了位於德國哥廷根Albani廣場的焚書紀念碑。時光倒退回到1933年5月10日，德國納粹在市中心禮堂廣場前舉行大型集會，集會隊伍一路穿越城中，來到Albani廣場前，當晚在該廣場進行「焚書」，後來該廣場一度被納粹改名為「Adolf-Hitler-Platz」（希特勒廣場）。

韓國瑜將辦新書發表會 林昶佐憂罷免方「動能起來」

無黨籍立委林昶佐的罷免案將在1月9日投票，林昶佐今天接受廣播媒體專訪時表示，中正萬華選區的選民結構是「藍大於綠」，又逢高...

被列「政院新三寶」 陳吉仲：若沒貢獻回去教書不是很好？

公投前，陳吉仲接受民進黨網路部Podcast節目訪問時，把豬隻飼料添加物萊克多巴胺，用人類吃三餐也會吃保健食品比喻，引發...

推酒駕修法 江啟臣至蔡英文臉書「靜昶守護」發文留言

再傳重大酒駕致人於死事故，國民黨立委江啟臣今前往蔡英文總統臉書宣傳「靜昶守護」發文下留言，表示防制酒駕必須全面且快速的修...

媒體宣傳1.5億元 陳吉仲：農委會預算沒用在「大內宣」

111年農委會的媒體宣傳經費逼近1.5億元(1.479億元)，高居各部會之冠，而審計部去年減列農委會政策宣導費用3617...

3綠營執政縣市可能變天 蔡英文站上第一線操盤2022選戰

2022年縣市長選舉是蔡政府二度執政的期中考，也是2024年總統大選前哨戰，民進黨昨成立選對會，黨主席蔡英文親自督軍擔任召集人，提前一年整軍備戰。民進黨內咸認，明年選舉內外部挑戰多，沒有樂觀本錢，其中基隆、桃園、新竹3個綠色執政縣市，選民結構偏藍，加上綠營接班人選能量不足，明年勢必陷入一番苦戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。