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罷免投票日近大學期末考 林昶佐：書要念、票要投

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
林昶佐呼籲年輕學子，「書是平常要唸，票是一定要投。」。聯合報系記者潘才鉉／攝影
林昶佐呼籲年輕學子，「書是平常要唸，票是一定要投。」。聯合報系記者潘才鉉／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，林昶佐與太太Doris今日為反罷免首次合體掃街，由於罷免案投票日鄰近大學期末考周，林昶佐呼籲年輕學子，「書是平常要唸，票是一定要投。」至於，是否已經邀請選前之夜的來賓，林昶佐說，還要再確認，能邀請到誰就盡量邀請。

林昶佐與太太Doris今日為反罷免首次合體掃街，過程中還遇到支持民眾要求與兩人合照表示支持。由於罷免案投票日鄰近大學期末考周，他的支持者多為年輕人，媒體問及是否擔心出外學子無法返鄉投票，他說，投票總是會遇到大大小小考試，通常到考試前幾天才準備的效果不太好，「我個人的經驗，書是平常要唸，票是一定要投。」

林昶佐說，希望能將重要商圈盡量走過一遍，他很謝謝Doris陪同掃街，「雖然幫忙掃街就會被認定是立委夫人，對她來說不公平。」但這段時間他還是很開心能夠得到身邊的人支持。

林昶佐表示，在掃街過程中他感受到民眾熱烈歡迎，也發現許多民眾不知道反罷免要出來投票，因此，他再次呼籲，支持他的人要出門投下「不同意」罷免；至於，是否已經邀請選前之夜的來賓，林昶佐說，還要再確認，能邀請到誰就盡量邀請。

林昶佐表示，此次還要特別感謝一直以來參與反罷免掃街的志工朋友，很多志工是他在五月協助過的確診者家屬，當時不論是叫救護車、找不到病床，他也盡可能提供解決之道，和大家一起努力。

民進黨前主席卓榮泰也現身掃街現場表示支持，他說，林昶佐是中央到地方一致推薦的立委，希望把好的當立委留在立法院。

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，林昶佐與太太Doris今日為反罷免首次合體掃街。聯合報系記者潘才鉉／攝影
無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，林昶佐與太太Doris今日為反罷免首次合體掃街。聯合報系記者潘才鉉／攝影

林昶佐 罷免 投票

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