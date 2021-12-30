外傳陳建仁參選台北市長？ 陳建仁笑而不答
明年台北市長選舉，傳出民進黨可能由前副總統陳建仁披戰袍，陳建仁今到台中頒獎第18屆台灣金根獎，被問及此事，他笑而不答，僅揮手致意後隨即離去。
陳建仁去年卸任副總統後，重返學術界。陳建仁今到中興大學出席「2021台灣產業科技智慧轉型論壇暨第18屆台灣金根獎頒獎典禮」，他說，後疫情時代有個很重要的目標，除了要防疫，更重要是要如何因應人口老化及氣候變遷的問題，未來減碳與節能是刻不容緩，現在大家談到節能，都會提到2050年的淨零碳排，政府和民間都應該要團結合作。
對是否會參選下屆台北市長，陳建仁笑而不答，隻字不提選舉。
金根獎由TITA遴選出根留台灣且具產業競爭力的企業經營典範，本屆共有7家企業獲獎，由前副總統、中研院院士陳建仁擔任頒獎人，肯定企業們深耕台灣產業的努力與貢獻。
此屆金根獎「一般企業獎」，由大亞電線電纜、太平洋醫材、新光合成纖維、漢辰科技獲獎；「中小企業獎」由京冠生物科技、清展科技獲獎；「產業科技特殊貢獻獎」由力山工業股份有限公司得獎。
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