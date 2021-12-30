謝長廷再向立院告假 藍：躲什麼？新年禮物開放核食？

立法院外交委員會今天再邀駐日代表謝長廷到會報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，但謝仍再度請假未到。國民黨團質疑，蔡英文總統會不會1月9日之後就開放日本核食給人民驚喜？要不然謝為何不敢面對國會與人民？

國民黨團提到，「助」日代表謝長廷4月在臉書幫福島核電廠排廢水說好話，說「中韓也是把含氚核廢水排放入海」，還睜眼說瞎話稱台灣核電廠爐心冷卻水也是排放入海，當時謝以疫情不便抵抗國會監督，現在人在國內不該向國人交代？

國民黨團表示，行政院長蘇貞昌今年10月曾在立法院公開表示，「不開放任何輻射汙染食品 不以此交換加入CPTPP」，但四項公投結束，經濟部長王美花立即改口稱「不要再叫人家『核食』」這是否代表政府準備無預警開放日本核食？

國民黨團批評，當初政府開放萊豬時，讓我國加入自由貿易協定（FTA）、雙邊貿易協定（BTA）是民進黨畫大餅，至今一個沒實現。現在又要拿食安換CPTPP入場券，到頭來會不會又是白忙一場？

國民黨團也質疑，日本關西機場事件時，網軍頭楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處處長蘇啟誠護謝長廷，台北地院依侮辱公署罪判楊6個月有期徒刑在案，誰是楊幕後老板？誰拿著國家俸祿緃容網軍打擊基層公務員士氣？謝還蘇公道了嗎？