批林昶佐未替萬華發聲「回去唱歌」 罷免方：靜昶維修

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，罷昶團體今早在龍山寺捷運站前舉辦街頭宣講，多名國民黨代表也前來支持。罷昶團體批評林昶佐過去沒有為萬華人發聲，並主張投下同意票，「讓他回去唱歌」，並針對民進黨主張「靜昶守護」運動，喊出「靜昶維修」。

罷昶總部領銜人周世雄、總指揮姚冠均今率40多人的團隊，身穿中正萬華洗刷汙名的紫色背心，站上街頭宣講罷昶主張，多名國民黨代表前來支持，包括在地議員吳志剛、黨發言人黃子哲、黨副發言人楊植斗、文傳會副主委鄭照新、青年團前團長田方倫和青年部副主任詹為元，以及擬參選北市議員的林冠勳、滿志剛、張煥霖等人。

周世雄表示，林昶佐近期鋪天蓋地賣力掃街、掛看板，還倚賴府院黨資源拚曝光，花了這麼大的資源，疫情嚴峻的時候，若能投入10%的力氣，就能協助萬華度過年關，簡直欺負萬華人。他認為，萬華人要的只是生存，但是當在地方生計受創、居民紛紛確診及萬華被汙名化時，林昶佐人在哪裡？

姚冠均表示，團隊訴求很簡單，執政黨務必重啟「3+11」審查，還地方公道。對於林昶佐近期頻掃街，他批評林昶佐過去沒有為萬華人發聲，已是就是作秀政客，平常不建樹，現在已經來不及，「實在不需要這樣的人領公帑，下周就送他回去唱歌。」

林冠勳表示，林昶佐身為立委卻浪費監督權，實在欠萬華人一句道歉。萊豬進校園表決時，林昶佐也是為人父母的人，卻選擇和人民站在對立面，既然民進黨喊出「靜昶守護」運動，他則主張應發起「靜昶維修」連署，讓林昶佐和前立委陳柏惟一樣回家休息。