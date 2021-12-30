陳柏惟現身立院 挺林昶佐「不應該讓努力的人孤單」
台灣基進前立委陳柏惟遭罷免解職後，今回到立院繳回卸任末3天的立委薪資。對於無黨籍立委林昶佐的罷免投票案，陳柏惟受訪時表示，「不應該讓努力的人孤單，呼籲中正、萬華選區的民眾，懇求你們把好的立委留下來，用選票再次度過民主難關」。
陳柏惟表示，他與林昶佐一直都有保持聯絡，昨天晚上提早到台北時，就有傳訊息給林，「我知道他現在的辛苦，罷免會把一個人優缺點都放大檢視」，陳柏惟也稱讚林，從一開始就正面迎戰，闡述自己的政策優點、國防外交委員會的表現還有公督盟評鑑也都有目共睹，「不應該讓努力的人孤單」。
對於中二立委補選，陳柏惟表示，他是當作自己的選戰在打，現在就是做好能做的，「老師會出什麼考卷我們不知道，但學生就是盡量把書讀滿讀好」，他也提到，會積極布置人力監票，並與各分局警員溝通30公尺處到底能不能錄影，並拜託民眾幫自己的選票監票，確保這次的選舉不會產生意外。
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