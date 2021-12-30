快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

陳柏惟現身立院 挺林昶佐「不應該讓努力的人孤單」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進前立委陳柏惟今回到立法院。記者吳亮賢／攝影
台灣基進前立委陳柏惟今回到立法院。記者吳亮賢／攝影

台灣基進前立委陳柏惟罷免解職後，今回到立院繳回卸任末3天的立委薪資。對於無黨籍立委林昶佐的罷免投票案，陳柏惟受訪時表示，「不應該讓努力的人孤單，呼籲中正、萬華選區的民眾，懇求你們把好的立委留下來，用選票再次度過民主難關」。

陳柏惟表示，他與林昶佐一直都有保持聯絡，昨天晚上提早到台北時，就有傳訊息給林，「我知道他現在的辛苦，罷免會把一個人優缺點都放大檢視」，陳柏惟也稱讚林，從一開始就正面迎戰，闡述自己的政策優點、國防外交委員會的表現還有公督盟評鑑也都有目共睹，「不應該讓努力的人孤單」。

對於中二立委補選，陳柏惟表示，他是當作自己的選戰在打，現在就是做好能做的，「老師會出什麼考卷我們不知道，但學生就是盡量把書讀滿讀好」，他也提到，會積極布置人力監票，並與各分局警員溝通30公尺處到底能不能錄影，並拜託民眾幫自己的選票監票，確保這次的選舉不會產生意外。

陳柏惟 罷免 林昶佐

延伸閱讀

影／藍營里長讚「服務紮實」 林昶佐：罷免理由不攻自破

古典美聲惜重金屬死腔 藝文界挺林昶佐：好立委應留下

陳柏惟回來了！返立院還薪 批顏家「欠台灣的何時還？」

影／張正傑用音樂表演挺林昶佐 不同意罷免案

相關新聞

陳柏惟回來了！返立院還薪 批顏家「欠台灣的何時還？」

台灣基進前立委陳柏惟遭罷免解職2個月後，今重返立法院繳回10月卸任末3天的立委薪資，並與民進黨立委林楚茵、吳思瑤舉行記者...

爭台南市長寶座！謝龍介：在野黨不整合等於保送民進黨

明年市長選舉，現任民進黨籍台南市長黃偉哲爭取連任提名，泛藍陣營則尚未有人選浮出檯面，國民黨台南市議員謝龍介認為，南台灣民...

2021王道永續發展指標揭曉 台灣退步5名、越南大躍進

由中華文化永續發展基金會執行研究的王道永續指標（Wang Dao Sustainability Index，以下簡稱WD...

陳柏惟現身立院 挺林昶佐「不應該讓努力的人孤單」

台灣基進前立委陳柏惟遭罷免解職後，今回到立院繳回卸任末3天的立委薪資。對於無黨籍立委林昶佐的罷免投票案，陳柏惟受訪時表示...

影／藍營里長讚「服務紮實」 林昶佐：罷免理由不攻自破

無黨籍立委林昶佐罷免案投票在即，知名大提琴家張正傑、聲樂家翁若珮等人今（30日）上午出席「藝文圈相挺，不同意罷免優質立委...

古典美聲惜重金屬死腔 藝文界挺林昶佐：好立委應留下

無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，著名大提琴家張正傑、次女高音翁若珮等藝文界人士今到立法院舉行表演，力挺林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。