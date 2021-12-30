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古典美聲惜重金屬死腔 藝文界挺林昶佐：好立委應留下

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐。記者吳亮賢／攝影
無黨籍立委林昶佐。記者吳亮賢／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，著名大提琴家張正傑、次女高音翁若珮等藝文界人士今到立法院舉行表演，力挺林昶佐，呼籲民眾反對罷免。張正傑說，林昶佐也是重金屬音樂歌手，長期為台灣音樂環境努力，問政也很認真，「這麼好的立委應該要留下來」。

林昶佐指出，他除了負責國防外交委員會，也會在教文委員會協助推動音樂相關政策，一般民意代表參與長輩的鄰里活動時，年輕人往往比較少出現，藉由自身的多元性身分，可以到校園參與政治性以外的活動，藉此跟年輕世代溝通、互動，「這是身為政治人物最幸福的事情」。

林昶佐表示，他面臨報復性罷免，可說經歷台灣民主不同階段「全餐」，相信1月9日可以守住這一關，「請大家把票催出來，年輕世代一定不能放棄投票」。

今藝文圈力挺林昶佐的記者會中，張正傑、翁若珮、家醫科醫師林青穀都現身站台，知名詩人向陽、作家廖玉蕙也以聯名方式支持。

無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，著名大提琴家張正傑、次女高音翁若珮等藝文界人士今到立法院舉行表演，力挺林昶佐。記者吳亮賢／攝影
無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，著名大提琴家張正傑、次女高音翁若珮等藝文界人士今到立法院舉行表演，力挺林昶佐。記者吳亮賢／攝影

林昶佐 張正傑 罷免

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