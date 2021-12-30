肯定部會首長積極 蘇貞昌：認錯是勇氣 不硬拗快速超越

後天就是新的一年，行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會表示，過去三年觀察各部會首長都有長足進步，變得積極、主動，不再墨守成規，也願意面對問題、知道認錯。他還強調，「認錯是很大的勇氣，不要硬拗，快速超越」的態度很重要，不能一人一把號，也才能共同做出好成績。

他也提醒，面對疫情日益嚴重，不能獨善其身，也請各部會繃緊神經，嚴守邊境，進步再進步，隨時為各種狀況鬆懈不得。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，他轉述，蘇貞昌在會中針對年終裁示內容。

蘇貞昌說，過去一年是辛苦的一年，舉世滔滔中，因為國人同胞齊心合力，在蔡總統領導下，行政團隊「有政府、會做事」。為福國利民盡心盡力。他說，2021年就要過去，防疫成績大家看見，重大傳染病、連拼經濟都創下11年新高。

蘇貞昌說，2021年台灣就有「三個二一」，投資率是21年GDP最高、失業率也是21年同月最低、外銷訂單連續21個月成長。」三個21都是得來不易，非常不簡單。政府把經濟成長果實全民分享，加薪、減稅、增福利，在嚴格的財政紀律把關之下，還連年剩餘破千億，一再增加，都非常不容易。

蘇貞昌說，這三年他觀察每一個部會首長跟同仁，確實都有非常長足的進步、也交出非常亮麗的成績，最重要的是每個部會首長同仁態度轉變，非常積極、主動、追求主動、做出成果，不再墨守成規，好還要更好。

蘇貞昌說，針對哪些地方出了問題、或是無法解決，首長要找出方法，知道認錯，才會改進，他認為，這種願意面對問題、願意認錯是不簡單的，「認錯是很大的勇氣，不要硬拗，很快超越過去」，這種態度是很重要的，團隊知道要合作，不能一人一把號，這也是讓成績做得好，是大家一起努力的成果。新的一年有很多利民措施，好消息要讓全民知道、繼續來做。

蘇貞昌說，台灣周邊情勢嚴峻，非常感謝國防部國軍弟兄，夙夜匪懈，做最好的準備，也只有這樣才能守住民主自由、國家主權、人民安全。他說，近來看見香港警方逮捕歌手何韻詩毫不留情，台灣已經幾十年不見，政府絕不會做這種事，可見民主自由多不簡單，身在民主環境多不容易，要靠大家珍惜。

他也譴責中國未做到對香港一國兩制50年不變，「對香港如此，對我們也是更深的警惕，我們要守住國家主權、國家安全，才有民主自由、經濟成果、大家的自由。」

針對四大公投，蘇貞昌說，國人在不好的天氣裡，還有八百多萬人走出家門，投入對政府信任的票，給政府很大的信心和信任，他很珍惜全國同胞給行政團隊的鼓勵和支持，會更努力符合人民期待。他也重申，「沒有一百分的政府，但我們誠心誠意、盡心盡意，希望國人同胞給政府更多的支持。」希望台灣一直都平安，在新的一年有更好的發展。