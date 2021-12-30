安全情勢會報表現亮眼 文瀚出掌調查局國安副局長

調查局副局長劉復興明年起升任國安局副局長，遺缺新北市調查處長文瀚出掌，文瀚是情報系統出身，國安局特勤中心月前邀集國內各情治機關高層，前往憲兵司令部參加「全國地區安全情勢協調會報」，當時由文瀚代表北部地區簡報國安業務，由於文瀚論述能力清晰，對兩岸局勢掌握精準，讓國安局長陳明通留下深刻印象，這次府院考量調查局副局長人選時，文瀚因有國安局體系支持順利出線。

據了解，調查局保防處目前對文瀚「特殊查核」已經通過，確認身體健康無虞，人事最快今天下午發布，調查局副局長職缺原本呈現「四搶一」的局面，最後確定由文瀚出線。

據指出，調查局此次參加「全國地區安全情勢協調會報」官員除文瀚外，另有國內安全調查處長洪慶裕，由於文瀚對情報分析表現出色，不少情治人員私下稱文瀚是「新北處長兼一處處長」。

調查局自前副局李長明以後，歷經三任國安副局長都是辦案出身，分別是黃迪熹、萬家佛、劉復興，一度引發調查局內部有「輕國安、重辦案」的說法，此次副局長由擅長情報分析的文瀚接下，對從事國內情報蒐集的體系可說打了劑強心針。

文瀚是調查班22期，曾任國內安全調查處長，負責統籌全國機敏情資，呂文忠（現為最高檢主任檢察官）擔任調查局長時，原就有意培養文瀚接掌國安副局長，但考量文瀚雖有情研能力，但缺少情戰與外勤辦案經驗，因此從國內安全調查處調任新北市調查處歷練，選擇新北處是因文瀚早年是台北縣調查站出身，對當地情勢熟悉。

近年政府相當關切陸資來台挖角竊密案，並將此提高為國安層級，文瀚在新北市調查處長任內，偵辦北京「比特大陸」公司掩飾中資身分，來台成立智鈊、芯道2家企業，高薪挖角台灣IC設計高階人才研發AI晶片案，約談北京「晶視智能」董事吳振禧等19人，嚇阻對岸「掏空台灣」，獲得國安高層肯定。