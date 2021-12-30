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民進黨喊靜昶守護 國民黨：酒駕、治安惡化還拚選舉？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台中中2選區立委補選和無黨籍立委林昶佐罷免投票即將舉行，民進黨29日舉行「靜昶守護終結惡鬥」記者會，立委候選人林靜儀（左）和立委林昶佐（右）出席，身兼黨主席的總統蔡英文，呼籲支持者，「進場（靜昶）」守護家鄉，當政治惡鬥的終結者。 記者曾吉松／攝影
台中中2選區立委補選和無黨籍立委林昶佐罷免投票即將舉行，民進黨29日舉行「靜昶守護終結惡鬥」記者會，立委候選人林靜儀（左）和立委林昶佐（右）出席，身兼黨主席的總統蔡英文，呼籲支持者，「進場（靜昶）」守護家鄉，當政治惡鬥的終結者。 記者曾吉松／攝影

台中市二選區立委補選與台北市五選區立委林昶佐遭罷免案倒數10天投票，民進黨喊「靜昶守護」催票。國民黨文傳會副主委林家興今批，當前社會關注酒駕致死、治安惡化與青年低薪問題，執政的民進黨何時進場守護人民安全與生計？

林家興表示，當高雄再度發生令社會悲痛的酒駕致死案件，國民黨立委江啟臣酒駕修法提案還被擱置在立法院交通委員會無法一讀；當近日治安事件頻傳，人民出門再也無法心安，卻看到民進黨一再動用國家機器與府院黨資源全力拚選舉。

林家興批評，執政黨中常會不處理民生議題、不商討治安對策，卻集結全黨之力挺一個囂張跋扈的政治醫師選舉、挺一個不為在地民意發聲只顧意識形態的失職失格立委不被罷免，「酒駕修法」與「治安敗壞」難題民進黨何時才要進場處理？

林家興也提到，同一時間，高雄市長陳其邁為壽山動物園向中油、台電與中鋼等國營事業共討要2.2億元，向國營事業獅子大開口要補助經費，但台電累計負債已達1.8兆，中油今年更恐虧400億元，還要受迫政治壓力出錢為地方蓋動物園？

林家興認為，中鋼為上市公司，經費補助事關股東利益，怎可由陳其邁行文說了算？蔡英文總統與行政院長蘇貞昌不思協助國營事業改善體質與營運績效，還持續為政治利益殺雞取卵，全民納稅錢與國營事業員工付出的血汗可這樣揮霍？

民進黨 酒駕

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