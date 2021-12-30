陳柏惟回來了！返立院還薪 批顏家「欠台灣的何時還？」

台灣基進前立委陳柏惟遭罷免解職2個月後，今重返立法院繳回10月卸任末3天的立委薪資，並與民進黨立委林楚茵、吳思瑤舉行記者會，痛批國民黨破壞議場、欠款不還及顏家非法占用國有地蓋違建，陳柏惟也對顏家喊話，「欠台灣的何時才還？」

陳柏惟指出，國民黨破壞議場的修復賠償費用、顏家非法占用的國有地，至今仍未歸還，甚至還爆出利用立委職權為自家利益特權質詢、圈地蓋違建豪宅等惡質行為，但顏寬恒面對所有檢驗一概不回應，還有臉代表國民黨參與立委補選，「這不是占台灣人民便宜什麼才是占便宜？」

陳柏惟表示，國民黨團破壞立院欠款金額，跟國民黨龐大的黨產相比，只是九牛一毛，顏家土地遍布全台中，卻還要占用國土，「他們絕對不是還不起欠款，絕對不是買不起土地，卻選擇踐踏法律、藐視公權力」，他對國民黨與顏家喊話，最基本的做人道理要做到，至少要對得起台灣人民，「把欠國家的錢、占用的國產還給台灣」。

林楚茵指出，她11月24日揭露顏家在公保地蓋違建後，至今已過36天，違建仍然矗立在公保地上，「顏家臉皮之厚、無人能敵！」而顏家占用多處國有地被抓包後，顏寬恒竟裝作毫不知情，甚至讓他人背黑鍋，「目無法紀的行為，顯露其土皇帝的惡霸本性」，國民黨立委還敢推出競選廣告形容顏寬恒「臉皮薄」，根本是助紂為虐。