民進黨團：立院本會期通過76條法律、預算案
立法院本會期今天結束，民進黨立法院黨團今天指出，盤點這會期通過76條法律加上預算案，共分有三大類迎接數位新時代、友善生養更安心和國家安全更有力等，讓國家更加進步，但目前臨時會一定要上場，因有其他預算沒完成三讀，五大預算案須陸續完成，仍要再努力。
黨團書記長蔡適應指出，在國家安全更有力部分， 通過提升國家安全迫切需要的案子，海空戰力提升條例已通過，採購預算案則出委員會，要在臨時會儘速完成二、三讀，執行這筆預算，讓國人對國家安全更有信心，加強台灣不對稱戰力，朝野也對加強台灣加強安全防禦有共識 ，預算會很負責任加以審議。
黨團副書記長陳秀寳指出，這會期通過跟騷法，及時保護被害人，在友善生養更安心部分，因應少子化等現象，夫妻可同時申請育嬰假、請領育嬰津貼等，相關謝性別工作平法、就業保險法、陸海空軍任職條例和軍人保險法等配套法規都已修過，給家長育兒上更多支持。
幹事長劉世芳說，迎接數位新時代則是確定多一個數位發展部，相關法案有十四個，還有生技新藥產業發展條例，擴大精準數位醫療，另外還有紓困特別預算、國營事業預算等。
劉世芳說，臨時會一定要上場，還有若干部會預算仍在審查，1月底之前要按照四黨協商結論完成111年度的中央政府總預算，還有修憲委員會等，其他重大法案內部協調中，一定會再努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言