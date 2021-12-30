民進黨團：立院本會期通過76條法律、預算案

立法院本會期今天結束，民進黨立法院黨團今天指出，盤點這會期通過76條法律加上預算案，共分有三大類迎接數位新時代、友善生養更安心和國家安全更有力等，讓國家更加進步，但目前臨時會一定要上場，因有其他預算沒完成三讀，五大預算案須陸續完成，仍要再努力。

黨團書記長蔡適應指出，在國家安全更有力部分， 通過提升國家安全迫切需要的案子，海空戰力提升條例已通過，採購預算案則出委員會，要在臨時會儘速完成二、三讀，執行這筆預算，讓國人對國家安全更有信心，加強台灣不對稱戰力，朝野也對加強台灣加強安全防禦有共識 ，預算會很負責任加以審議。

黨團副書記長陳秀寳指出，這會期通過跟騷法，及時保護被害人，在友善生養更安心部分，因應少子化等現象，夫妻可同時申請育嬰假、請領育嬰津貼等，相關謝性別工作平法、就業保險法、陸海空軍任職條例和軍人保險法等配套法規都已修過，給家長育兒上更多支持。

幹事長劉世芳說，迎接數位新時代則是確定多一個數位發展部，相關法案有十四個，還有生技新藥產業發展條例，擴大精準數位醫療，另外還有紓困特別預算、國營事業預算等。

劉世芳說，臨時會一定要上場，還有若干部會預算仍在審查，1月底之前要按照四黨協商結論完成111年度的中央政府總預算，還有修憲委員會等，其他重大法案內部協調中，一定會再努力。