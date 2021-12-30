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飆車無期徒刑、酒駕繳罰金　江啟臣：難怪10分鐘1酒駕

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

高雄再傳重大酒駕致人於死案件，交通部表態將推動修法，未來酒駕致人死傷將沒入車輛。5月間已提出相關修法的國民黨立委江啟臣今表示，交通部要加速修法，把他目前已付委案子拿出來審就好，民進黨也可把這個案子抽出逕付二讀。

江啟臣舉例，酒駕致人於死，美國有34州可永久或暫時沒入肇事車輛，法國可以沒收車輛，愛沙尼亞是車牌標記、再犯沒收車輛，其他新加坡、沙烏地阿拉伯等國可鞭刑，薩爾瓦多更是酒精濃度超過0.05%就槍斃。

江啟臣也提到，5月間之所以提出修法，是看到酒駕肇事者，竟可在遭釋放後，24小時內又繼續開著自己的車上路，然後再肇事，修法提高刑度可讓法官有裁量權，對酒駕致人於死最高判到死刑，「這不是即興式修法，而是補破網」。

江啟臣說， 2017年至今年10月為止，有1492人被酒駕撞死，相當於每天都有人被撞死，另外還有5萬6728人被撞傷；高雄這幾天發生酒駕肇事致死案後，一個晚上抓到43幾個酒駕現行犯，10分鐘抓一個，法律嚇阻還不夠。

現行飆車遭查獲最高可以判無期徒刑，但酒駕未肇事遭查獲，平均量刑3.3個月，可易科罰金了事；酒駕致人受傷者平均遭判16.5個月；酒駕致死平均遭判31.5個月，這還包括2019年修法加重刑度到3至10年。

江啟臣也提到，現行法律要求酒駕被註銷駕照重考後使用的車輛要加裝酒精鎖，制度2020年3月上路至今年11月應加裝酒精鎖有2367人，僅95輛車有裝，落實度僅4%，其中還不包括被註銷駕照後無照駕駛者。

江啟臣認為，要解決酒駕問題，消極面至少要透過修刑法或道交條例，不要讓喝酒的人碰到方向盤，「初犯教育，嚴懲再犯」，若酒駕被查獲可處7年以下有期徒刑，肇事致傷最高可判無期徒刑，肇事致死最高死刑，這樣才能嚇阻未酒駕者。

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