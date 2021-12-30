快訊

中職／效力兄弟月薪落差誤會 高野圭佑致電助總並解釋原由

網路留言恐嚇要學鄭捷、炸101跨年民眾 北市警逮作業員

酒癮戒治也要防 民進黨團：遏止酒駕沒政黨之分

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
高雄市警方在黃子洋涉酒駕將林家四口撞成一死三傷，連日動員酒駕大執法。圖／警方提供
高雄市警方在黃子洋涉酒駕將林家四口撞成一死三傷，連日動員酒駕大執法。圖／警方提供

高雄市本月26日發生酒駕肇事案件，造成1死3傷，民進黨立法院黨團指出，只有刑法加重沒辦法回應社會期待，包括吊銷駕照、罰款增高，還有酒癮戒治等，才能夠有效預防酒駕，酒駕防治是重大公共政策，遏止酒駕沒有政黨之分。

內政部長徐國勇今天表示，即日起開始實施擴大取締酒駕，各縣市警察局在不影響員警休假情況下，調整勤務加強擴大酒駕臨檢，每個縣市都會動起來。

針對國民黨認為解決酒駕問題毫無章法，民進黨團幹事長劉世芳指出，很多委員在歲末年終關心酒駕，提出許多意見，只有刑法加重沒辦法回應社會期待，還得要治本，包括交通部的吊銷駕照、罰款增高，另外酒癮也須關注，因是另外一種身心疾病，和毒癮是一樣的，法務部、衛福部都要介入，才能夠有效預防酒駕狀況。

劉世芳說，在最尾端部分加重其刑，遏止無辜民眾傷亡狀況，只是在回應一般社會大眾對過失致死刑罰上的不足，但回歸到公共政策討論，結合刑法、衛福和身心疾病等全面考量，一起來戒治才有用，甚至說到要酒駕者清洗大體也好，也都牽涉到勞動服務，酒駕是重大公共政策，不是只有把罪過推給執政黨，遏止酒駕沒有政黨之分。

酒駕 公共政策 駕照

延伸閱讀

防制酒駕 市長魄力決定城市安全

高市擬發檢舉酒駕獎金 累犯限制住居

陳其邁下猛藥 高市修法增檢舉酒駕獎金

國會首次！綠委強行表決將明年度公務預算逕付二讀

相關新聞

爭台南市長寶座！謝龍介：在野黨不整合等於保送民進黨

明年市長選舉，現任民進黨籍台南市長黃偉哲爭取連任提名，泛藍陣營則尚未有人選浮出檯面，國民黨台南市議員謝龍介認為，南台灣民...

2021王道永續發展指標揭曉 台灣退步5名、越南大躍進

由中華文化永續發展基金會執行研究的王道永續指標（Wang Dao Sustainability Index，以下簡稱WD...

民進黨團：立院本會期通過76條法律、預算案

立法院本會期今天結束，民進黨立法院黨團今天指出，盤點這會期通過76條法律加上預算案，共分有三大類迎接數位新時代、友善生養...

影／張正傑用音樂表演挺林昶佐 不同意罷免案

大提琴家張正傑、聲樂家翁若珮與家醫科醫師林青穀等藝文圈，上午在立法院舉行「藝文圈相挺不同意罷免優質立委林昶佐罷免案」的音...

飆車無期徒刑、酒駕繳罰金　江啟臣：難怪10分鐘1酒駕

高雄再傳重大酒駕致人於死案件，交通部表態將推動修法，未來酒駕致人死傷將沒入車輛。5月間已提出相關修法的國民黨立委江啟臣今...

影／朱立倫若再吞敗要下台？民進黨：五五波不予評論

針對朱立倫被嗆說罷昶和補選再吞敗要下台的事情，民進黨團上午開記者會時，立委劉世芳回應媒體提問表示，民進黨目前看兩場選戰是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。