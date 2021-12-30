酒癮戒治也要防 民進黨團：遏止酒駕沒政黨之分
高雄市本月26日發生酒駕肇事案件，造成1死3傷，民進黨立法院黨團指出，只有刑法加重沒辦法回應社會期待，包括吊銷駕照、罰款增高，還有酒癮戒治等，才能夠有效預防酒駕，酒駕防治是重大公共政策，遏止酒駕沒有政黨之分。
內政部長徐國勇今天表示，即日起開始實施擴大取締酒駕，各縣市警察局在不影響員警休假情況下，調整勤務加強擴大酒駕臨檢，每個縣市都會動起來。
針對國民黨認為解決酒駕問題毫無章法，民進黨團幹事長劉世芳指出，很多委員在歲末年終關心酒駕，提出許多意見，只有刑法加重沒辦法回應社會期待，還得要治本，包括交通部的吊銷駕照、罰款增高，另外酒癮也須關注，因是另外一種身心疾病，和毒癮是一樣的，法務部、衛福部都要介入，才能夠有效預防酒駕狀況。
劉世芳說，在最尾端部分加重其刑，遏止無辜民眾傷亡狀況，只是在回應一般社會大眾對過失致死刑罰上的不足，但回歸到公共政策討論，結合刑法、衛福和身心疾病等全面考量，一起來戒治才有用，甚至說到要酒駕者清洗大體也好，也都牽涉到勞動服務，酒駕是重大公共政策，不是只有把罪過推給執政黨，遏止酒駕沒有政黨之分。
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