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中油、台電補助小港運動中心 市府：感謝在地企業

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市府將在小港森林公園內面對營口路的空地興建小港運動中心，中央出資兩億元，國營事業台電、中油各補助一點三億元，高雄市府不出半毛錢。記者劉學聖／攝影
高雄市府將在小港森林公園內面對營口路的空地興建小港運動中心，中央出資兩億元，國營事業台電、中油各補助一點三億元，高雄市府不出半毛錢。記者劉學聖／攝影

明年中動工的高雄市小港運動中心由中央出資二億元，台電、中油各補助一點三億元，議員質疑，市府一毛錢不花。高雄市新聞局今表示，中油、台電在小港分別設有大林煉油廠及大林電廠，長期影響小港區空氣品質，基於企業社會責任，回饋地方興建室內型運動中心，市府表達感謝。

新聞局長董建宏指出，全國煉油、電業重要設施都在高雄，讓高雄市長期承擔這些汙染，尤其高雄市在發電量是全國第一，光是發電機組在高雄就達17座，煉油廠也是全台最多，國營事業本於企業責任，「高雄市依據比例獲得較多的回饋應是合情合理」。

董建宏強調，市長陳其邁積極爭取資源挹注市政建設，單是5G AIoT園區，各部會的補助達110億；橋頭科學園區及周邊聯外道路也有100億經費投入。陳其邁認為，地方政府財政資源有限，必須爭取更多的資源，改善市民的生活品質，推動城市的發展及轉型，這個是市民的期待，也是市長的責任。

新聞局也再次回應壽山動物園補助爭議，董建宏認為，壽山動物園是高雄市民的共同記憶，公民營企業為了保留大家的共同回憶，透過指定用於動物園再造，與市府一起完成這項公共建設，最大的受益者是高雄市民，不應該刻意扭曲共同參與者的初心。

董建宏強調，各地方政府的財政大多相當辛苦，地方首長推動地方建設，一方面要爭取預算，二方面也要擴大結合民間資源來進行，才能照顧市民最大利益，長久以來，都是如此。

高雄市府將在小港森林公園內面對營口路的空地興建小港運動中心，中央出資兩億元，國營事業台電、中油各補助一點三億元，高雄市府不出半毛錢。記者劉學聖／攝影
高雄市府將在小港森林公園內面對營口路的空地興建小港運動中心，中央出資兩億元，國營事業台電、中油各補助一點三億元，高雄市府不出半毛錢。記者劉學聖／攝影

高雄市 中油

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