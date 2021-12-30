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爭台南市長寶座！謝龍介：在野黨不整合等於保送民進黨

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員謝龍介認為，在野黨若不先整合，等於是保送民進黨台南市長候選人。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員謝龍介認為，在野黨若不先整合，等於是保送民進黨台南市長候選人。記者鄭維真／攝影

明年市長選舉，現任民進黨台南市長黃偉哲爭取連任提名，泛藍陣營則尚未有人選浮出檯面，國民黨台南市議員謝龍介認為，南台灣民進黨基本盤大，若在野黨無法積極提前整合，各自為政，等於是保送民進黨候選人，呼籲在野高層，尤其是藍、白，現在的首要任務就是設法整合、開始全面布局。

謝龍介說，如果在野的各政黨無法積極整合，等於保送民進黨候選人，現在第一要務是，在野高層應該全面點到點開始去布局；若在野藍、白、無黨不能合，對於要挑戰的候選人都是極大辛苦。

謝龍介表示，政治就是不斷透過協商和合作，民進黨現在能量幾乎達到一手遮天，台南市雖然還沒確定黃偉哲為候選人，但蔡英文總統已掌控所有提名權，她只要認為誰是西瓜誰就是候選人，不管哪一顆西瓜出來，目前看來對在野都是極大挑戰，因此必須先做好在野整合，整合做得成功都未必能勝選，只是有挑戰權而已，如果整合不能成功，各自為政，那就等於是保送民進黨候選人。

謝龍介認為，如果藍、白、無黨能整合就可以奮力一搏，整合不是誰說了算，必須各方都能同意，滿足各方政治布局，這就是最高度的整合。

民進黨 謝龍介 台南

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