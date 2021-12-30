臉書、Google將全納管 孫大千:NCC敢先向網軍開刀？
國家通訊傳播委員會（NCC）昨公布「數位通訊傳播服務法」草案，未來大型網路平台業者Google、Facebook等社群平台均有望納管。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，「數位通訊傳播服務法」究竟是為了網路監管，還是為了網路戒嚴？
他也提出三個憂慮，一、NCC已經把台灣的媒體變成只有一種顏色和一種聲音，接下來會不會把台灣的網際網路平台也變成只剩下一種顏色和一種聲音呢？
二、網軍就是台灣網路最大的亂源，不管是出征、霸凌、栽贓、抹黑、造謠，可以說是無惡不作，NCC敢不敢先向網軍開刀，一舉肅清網路蟑螂呢？
三、即將成立的數位發展部會不會成為民進黨網軍的大本營？如果連公路總局的約聘僱人員都可以插手網路，一個新的部會成立將會為民進黨增加數百個職缺，這不是標準的黑道漂白嗎？
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