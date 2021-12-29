強化社會安全網 蔡英文：5年內投入407億

蔡英文總統及副總統賴清德今晚分別出席「台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，感謝社福團體與政府攜手努力。蔡總統致詞時指出，今年7月，政府已經核定了強化社會安全網第二期計畫，預計要在5年內投入407億元；政府會持續投入更多資源和人力，和民間共同打造一個更完善的社會安全網。

蔡總統表示，她要特別感謝所有社福團體的好朋友及理事長陳節如所帶領的總盟。感謝大家的投入，和政府共同攜手努力，提供更多照顧跟服務。對於很多重要的議題，各社福團體也積極倡議，給予執政團隊重要的建言，她也要一併感謝大家對於政策制訂和改進的各種參與。

蔡總統指出，大家都很關心社會安全網，今年7月，政府已經核定了強化社會安全網第二期計畫。預計要在5年內投入407億元，第一期再加上第二期，總共會增補9821名包括社工、心理諮商在內等各類專業的人力。政府會持續投入更多資源和人力，並且透過公私協力的方式，和民間共同打造一個更完善的社會安全網。

蔡總統也表示，希望透過資源與人力的增加，讓社會福利的照顧比較不會出現死角，社工或者在這個系統裡面工作的人員，也不會因此而有太大的工作負擔。她也為社工同仁加油打氣，希望未來持續改善社工的工作環境，讓大家都可以留下來照顧社會上需要照顧的人。

蔡總統也說，政府會繼續拓展社福中心的家庭服務、強化保護服務。對於精神疾病患者，政府也非常注重，除了會強化追蹤及預警的機制，也會加強社區精神衛生體系與社區支持服務，給患者跟家屬更多的支持和協助。在政府採購方面，也做了一些法規上的修改，希望推動友善社會福利採購方面的執行，能夠更便利，也更順暢。

對於「社會福利基本法」推動的進度，蔡總統說，相信衛生福利部會持續和各界溝通討論，尋求大家的意見和共識。她認為，透過這部法律，可以對社會福利的制度，包括人力、經費和評鑑等，做出比較完整的上位規範。長期而言，也能讓整體國家的社會福利制度的發展更完善，也更有保障。隨後，她頒發感謝狀予陳節如以及各社福團體代表，表彰對於促進社福公益的傑出貢獻。

稍後賴清德到場，他表示，今天他與蔡總統先後參加餐會，雖然時間不同，不過都有一個共同的目標，就是要感謝總盟以及每一個愛心團體，經年累月在台灣社會各個角落幫助身心障礙者。

賴清德認為，身心障礙者的照顧及保護，是一個國家人權的指標。台灣是民主國家，應該要追求國富民強，但同時也應該要建立一個自由、平等的社會；這個社會應該要包括身心障礙者在內的每一個人，如此才有可能成為一個偉大的國家。

賴清德也引用方濟各主教（Pope Francis）所言，「好的牧羊人應該要有羊群的味道」，他說，不管是在公部門，或是在社福團體，「當我們幫助需要幫助的人，才真正顯現出我們的存在。」他強調，相關工作非常辛苦，政府責無旁貸。稍早總統的談話已經揭示了政府的目標跟作法，他希望，民間能與政府共同合作，同時也希望社會上每一個善心的人，都能多多幫忙。