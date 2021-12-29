【即時短評】升格涉國土規畫 政院卻隔岸觀虎鬥？

蔡英文總統上任以來多次強調要調整國土發展思維策略，並強調要有宏觀視野，但大新竹議題延燒迄今，未見行政院提出任何修法版本，即便新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，仍無法解決國土規畫爭議，任由藍綠爭論不休，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌竟然選擇「隔岸觀虎鬥」，豈是負責任政府該做的事？

2009年，民進黨針對前總統馬英九提出「三都十五縣」的國土規畫嚴加批評，民進黨當時主張各縣市一律平等，不應該有「直轄」和「非直轄市」之分，將縣市分級，會使非都會區縣市居民成為二等公民，並強調要「區域發展均衡」，有必要重新調整行政區，更主張統籌分配款應該有合理公式，避免富者越富，弱勢縣市反被邊緣化。

民進黨批評馬英九主張，如「回力鏢」一一回擊給民進黨，不僅沒有堅持不該有直轄市之分，還任由七都、八都出現，當年民進黨擔憂非都會區居民成為二等公民，如今即將淪為三等公民；說到要行政區域重新調整和統籌分配款合理化，但卻僅有柯建銘個人提出的「地制法」，行政院竟未提行政區劃法或財政收支劃分法的任何修法版本。

蔡英文2011年提出的「十年政綱」中，強調要調整國土發展思維策略，落實區域均衡及地方治理，今年國慶講話也提及：「有必要因應國家發展需求，國土規畫和區域發展做必要檢討調整。」。

十年來，蔡英文不斷宣稱要「區域發展」，如今卻只力挺大新竹，針對單一縣市討論，絲毫未有宏觀視野，放任黨內相爭、藍綠廝殺。猶記民進黨當年批評馬英九時，核心理由是擔心非都會區淪為「升格孤兒」，現在完全執政，所作所為卻一再與當年主張相左，一手製造民進黨版的「升格孤兒」。