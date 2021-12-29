罷免案倒數11天 林昶佐團隊內部民調曝光

無黨籍立委林昶佐罷免案倒數11天，根據林昶佐團隊內部最新民調顯示，同意罷免比例34.1%、不同意罷免34.2 %，還沒決定者10.6%。林昶佐表示，民調結果顯示，不同意罷免者的投票意向是這次罷免案的關鍵，希望支持者一定要出來投下不同意票。

此民調調查對象為居住在中正區、萬華區且年滿20歲具有投票權之民眾，調查日期為12月22日至24日，有效樣本數為 1068 份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為3.00%，委託循證民調公司，用電話進行調查。

民調顯示，整體投票意向，同意罷免34.1%、不同意罷免34.2%、還沒決定10.6%，不知道、無意見或拒答21.1%。而在一定會去投票的人中，同意罷免19%、不同意罷免16.9%；可能不會或一定不會去投票的人中，同意3.5%、不同意8.2%。

林昶佐團隊分析，需要把不同意票催出來，最後投票結果才會變成同意22.5%、不同意25.1%。林昶佐也呼籲，「希望支持者如果不支持這次的惡意罷免，一定要出來投下不同意票」。