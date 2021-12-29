立院明邀報告台日關係與福食進口爭議 謝長廷又請假

立法院外交及國防委員會明天邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，謝長廷再次請假。

外委會召委、國民黨立委陳以信指出，雖然謝長廷以「臨時增列議程，已有既定行程，不克列席」為由請假，但他不會准假，也要求謝長廷交書面報告。

陳以信受訪表示，謝長廷不尊重國會、不尊重外委會，他基於職權邀請謝，謝基於職責應到會報告，卻屢次不來。

陳以信問謝長廷，「膽子這麼小嗎？為什麼不敢向國人、國會說明？難道真的要偷偷跑回日本，然後突然宣布開放（福食）嗎？」

陳以信今早在臉書發文指出，明天是本會期最後一天，在審完國防部公務預算後，他身為外委會召委，還是邀請謝長廷來會備詢；這兩個會期謝長廷就算返台，也以各種理由拒絕到會備詢，非常不尊重外委會，「但我們再給謝代表一個機會」。

外委會23日邀請謝長廷與外交部長吳釗燮報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未出席；當時吳釗燮解釋，因立法院臨時通知，謝長廷有些行程無法更動。