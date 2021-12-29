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賴清德回憶參訪以色列 曾討論如何解決「鄰居」問題

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」，他在台南市長任內曾到以色列參訪，留下深刻印象。他表示，當年參訪以色列有幸遇到時任總理的尼坦雅胡，並討論以色列在中東如何解決「鄰居」問題。

賴清德說，以色列的天然環境遠比台灣辛苦，一年降雨日數約30天，一年降雨量約300毫米，「在台南只要有一天的強降雨就超過300毫米了」。但以色列猶太民族仍克服各種天然的困境，不僅讓農業可以很好的發展，農產品甚至還能外銷到歐盟。

賴清德說，當年參訪以色列有幸遇到時任總理的尼坦雅胡，並討論以色列在中東如何解決「鄰居」問題。當時尼坦雅胡告訴他，以色列不相信少數人關起門來簽一紙協定，就有辦法確保和平，應該要合作。所以以色列幫助埃及、約旦、敘利亞等國農業，也幫助其他國家做資訊安全建設，只有經過長期兩國人民之間的合作，彼此了解信任，和平才有保障。尼坦雅胡那番話很有啟發，如果中東或海峽兩岸要和平，這樣的精神都有相同之處。

以色列 中東 賴清德

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