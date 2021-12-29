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民進黨誰參選宜蘭縣長？網路節目主持人誤說是「他」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙接受網路節目視訊專訪，透露她不為人知的一面。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙接受網路節目視訊專訪，透露她不為人知的一面。圖／縣府提供

宜蘭縣長林姿妙今天接受網路節目專訪，下屆縣長選舉成為關切話題，但節目主持人黃光芹誤認為立委陳歐珀代表民進黨參選，當林姿妙被問到對自己施政打分數及是否有把握連任？她表示，留給民眾打分數，她會很努力推動縣政。

林姿妙勤跑基層、低調認真，今天以「林姿妙首度螢幕專訪，透露非典型的秘密！」接受專訪，主持人黃光芹問到林姿妙的生活作息，林以前是羅東鎮長，把羅東經驗帶入宜蘭縣政，大家都說羅東鎮幾乎沒有人沒跟林姿妙握過手，而且8年鎮長任內，林幾乎沒出過國，跟很多政治人物不一樣；黃光芹也問到為何要推動免費營養午餐？是否造成社福預算排擠？

林姿妙表示，她每天清晨五、六點起床，拉筋做瑜伽，把自己打理好後就出門，她以推動縣政為優先目標、傾聽民意，但難免會有一些人情世故，有空就去跑行程。

她回憶起自己以前當會計要上班，又要照顧4個孩子，為了讓家人能有溫飽的晚餐，徵求老闆同意每天讓她提早上班、提早下班，下班後幾乎是用跑的回家煮飯，老公也心疼她如此辛苦。

她說，自己是過來人，很能體會年輕人養育子女的辛苦，所以提出免費營養午餐政策，希望縣府幫忙減輕他們的負擔，而且營養午餐用的是教育基金，不會造成預算排擠。

林姿妙受訪時細數自己任內爭取的鐵路高架化建設，上任第一個月就向中央提出爭取高鐵延伸到宜蘭，當時有人認為不可能，還笑她爭取到外太空，最後證實高鐵延伸到宜蘭已核定站址，相信中央也一定會兌現興建承諾。

黃光芹在訪問過程中，數度提到民進黨宜蘭縣長參選人誤指是立委陳歐珀，未提到宜蘭市長江聰淵，林姿妙沒有當場戳破，不過聽到這段訪問的宜蘭人忍不住說：「江聰淵，要哭哭了」。林姿妙對自己爭取連任有把握，節目中也數度強調「她會很努力、很努力推動縣政」。

宜蘭縣長林姿妙以「透露非典型的秘密！」為題，接受視訊螢幕專訪。圖／截取自震傳媒網路
宜蘭縣長林姿妙以「透露非典型的秘密！」為題，接受視訊螢幕專訪。圖／截取自震傳媒網路
宜蘭縣長林姿妙接受網路節目視訊專訪，透露她不為人知的一面。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影
宜蘭縣長林姿妙接受網路節目視訊專訪，透露她不為人知的一面。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影

林姿妙 宜蘭 黃光芹

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