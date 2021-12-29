北市猶太社區中心開幕 賴清德盼台猶友誼更深厚

副總統賴清德今天下午出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」，新落成的猶太社區中心坐落於台北市仁愛路，由薛智偉坣娜猶台文化交流協會出資建設，今年12月完工開幕。賴清德表示，以色列與台灣都是民主、自由的體制，非常注重人權的地方，期盼透過猶太社區中心的成立，讓兩國的關係能更進一步發展，讓猶太朋友與台灣社會大眾能有更深厚的友誼。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸能夠參加「猶台文化交流協會」推動成立的「猶太社區中心」開幕典禮，他代表蔡英文總統感謝薛董事長及坣娜女士所率領的團隊，長期以來對促進台灣與以色列關係的重要貢獻。

賴清德提到，這是一座深具猶太文化風格，而且又兼具教會、教育、博物館、幼兒園等功能的社區中心，不僅可以凝聚在台猶太朋友的感情，並作為台灣跟以色列的橋梁，讓兩國的關係能夠進一步發展。他也希望猶太朋友與台灣社會大眾能有更深厚的友誼。

賴清德藉此機會感謝在台的猶太好朋友們，投入台灣的教育、文化、科技、產業等各方面工作，對台灣提供相當大的幫助。他也歡迎有更多的猶太朋友來到台灣，台灣是民主自由的國家，能夠提供適合創作發展的環境。

賴清德說，以色列跟台灣有許多相像的地方，第一，都是民主、自由的體制，非常注重人權。在台南仁德，由卓枝安牧師成立的「Holocaust和平紀念館」，裡面典藏許多歷史文物，訴說當年受德國納粹迫害的故事；卓牧師每一年都會帶領教友到以色列去。另外，今年包括台灣民主基金會及國家人權委員會，都有舉辦猶太大屠殺紀念活動表達台灣對於人權的注重。

賴清德接著說，第二，以色列跟台灣都是缺乏天然資源的地方，兩國人民都非常的努力、打拚，目前在國際社會上也受到肯定及支持。他在台南市長任內曾到以色列參訪，留下深刻印象，以色列的天然環境遠比台灣辛苦，但以色列猶太民族仍克服各種天然的困境，不僅讓農業可以很好的發展，農產品甚至還能外銷到歐盟，非常不簡單，他也表達敬佩之意。