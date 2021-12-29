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蔡英文攜綠營挺林昶佐 罷昶團體：好人緣不等於好立委
民進黨主席、總統蔡英文今親自召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，要替林昶佐、民進黨中二立委補選候選人林靜儀加油，但罷昶團體「清林散昶」批評，無黨籍的林昶佐跑進「不排斥加入」的民進黨部，是向蔡英文取暖，林昶佐頻展現自己的政壇好人緣，但「好人緣」不等於「好立委」。
罷昶團體「清林散昶」表示，無黨籍的林昶佐跑進「不排斥加入」的民進黨部，跟蔡英文取暖，說罷免是「惡罷」，令公民團體覺得好氣又好好笑，林昶佐平常沒有在跑地方服務，要被罷免了，臨時抱佛腳，站路口、掃街不太習慣，體力負荷不來，「才是他頻頻喊餓的真正原因吧！」
罷昶團體認為，「沒有在地政績」、「疫情公道討不回」、「公投立場違背民意」是團隊提出三大質疑，但林昶佐至今一題也答不出來，因此，批評林昶佐是在蔡英文面前裝可憐，聲稱遭惡意罷免，但明明是做錯事、不適任，讓在地民意爆發反彈，「林昶佐是不是覺得蔡英文每天日理萬機，就可以在總統面前隻手遮天、掩蓋自己無能的事實。」
罷昶團體表示，林昶佐頻展現自己的政壇好人緣，但「好人緣」不等於「好立委」，罷昶公民團體已經投出具體的直球，請林昶佐確實揮棒，不要再逃避。
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