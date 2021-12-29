綠2022選對會蔡總統親自督軍 黨內接班梯隊全入列

民進黨今天召開中常會，通過成立2022年選舉對策委員會，今年較特別的是除了選對會外，另成立了協調工作小組。選對會也有別於以往，由身兼黨主席的蔡英文總統親自擔任召集人，其他成員多為黨內要角或下一世代接班梯隊；選調小組成員則為黨內各派系代表組成。隨著選對會成立，也代表民進黨2022年選戰布局正式啟動。

民進黨中常會今天通過的選對會名單，由蔡總統親自主持，其他成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、民進黨前秘書長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。

蔡總統表示，2022年的地方大選，不只對黨的執政路線，對於下階段的國家穩健發展更是至關重要。今天成立選對會，民進黨只有一個目標，就是為黨，也為地方找出最好的人選，全黨團結一致，爭取勝選來實踐我們對人民的承諾。

蔡總統指出，提名選拔的過程，一定有競爭，但期待所有的同志，都能在「為台灣、愛護黨、團結共進」的信念下，讓提名的競爭是良性競爭，能夠激盪出對地方發展、對人民福祉有利的政策方案，一起找出最適當的人選，來迎接挑戰。

蔡總統說，回顧2018年的經驗，混亂的錯假訊息、負面選舉手法，幾乎沖散了民進黨的隊伍，這次要取教訓，用最精實的陣容、最團結的精神，來爭取國人的信任，全力打贏這場選戰。

王定宇受訪表示，看起來2022年縣市長提名，蔡總統要親自操盤，選對會兩個任務，一個是策略擬定，一個是協調、折衝；可以看出蔡總統沒有選擇居第二線，反而勇於承擔策略擬定及人才尋覓的責任。

協調工作小組部分，由洪耀福、林錫耀擔任共同召集人，成員包括新系台北市議員梁文傑、副總幹事劉維鈞；正國會前立委高志鵬、中常委陳茂松；英系中常委黃承國、立委蔡易餘；湧言會立委王定宇、趙天麟，蘇系立委吳秉叡；以及綠色友誼連線立委何志偉。

根據全代會通過的提名特別條例，六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，徵召辦法由中執會另訂定之，執政任期將屆滿的基隆市、屏東縣，將辦初選；而部分艱困選區、欲連任的縣市長，黨內異議不大，應該會名列第一波提名名單。