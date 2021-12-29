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未加入民眾黨引基層不滿 黃珊珊：應爭取最多市民支持

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
黃珊珊表示，自己每天都在處理市政工作，沒有心思想選舉的事情，也從沒想過政黨問題，先把事情做好。圖／聯合報系資料照
黃珊珊表示，自己每天都在處理市政工作，沒有心思想選舉的事情，也從沒想過政黨問題，先把事情做好。圖／聯合報系資料照

外傳民眾黨基層對親民黨籍台北市副市長黃珊珊欲參選市長卻又不入黨出現雜音。對此，黃珊珊今天受訪時表示，現在沒心思想選舉的事情，把自己工作做好是首要，且親民黨為柔性政黨，市議會也有7個黨，選市長應該要爭取最多市民支持。

黃珊珊今天陪同市長柯文哲出席台北市義勇警察大隊新任大隊長布達典禮，受訪時被問到參選台北市卻遲遲未加入民眾黨引發黨內人士不滿，她對此表示，自己每天都在處理市政工作，沒有心思想選舉的事情，也從沒想過政黨問題，先把事情做好。

黃珊珊說，自己每一天都在做好城市該做的事情，選市長不是規不規劃，而是這個城市需要什麼，把事情做好才是最重要、市民需要什麼才最重要。「我們先做好每天該做的事情，我現在是副市長就會把這工作做好」。

至於是否會加入民眾黨？黃珊珊強調「政黨不在我的考慮之內」，並表示親民黨是柔性政黨，且台北市議會有7個黨，不是只有藍綠而已，當然也不會只有各種顏色，「不要一直狹隘地去想一定是怎樣，如果要選市長不是要爭取最多人的支持嗎，對吧？」。

黃珊珊 北市

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