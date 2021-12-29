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國營事業給高雄數億蓋動物園 侯友宜：羨慕的不得了

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜笑說，自己滿羨慕高雄的，希望新北也能獲得中央多一點關愛。記者張睿廷／攝影
侯友宜笑說，自己滿羨慕高雄的，希望新北也能獲得中央多一點關愛。記者張睿廷／攝影

高雄市府向中央爭取近數億經費蓋動物園，引起議論。新北市長侯友宜笑說，「自己真的很羨慕，羨慕的不得了。」因為這種國營事業，不大可能用這樣的方式來支持我們，自己當然也希望獲得多一點關愛，但再說下去會不會變更少就不知道了。

侯友宜表示，自己對高雄是滿羨慕的，羨慕的不得了，因為很多國營事業，不大可能用這種方式支持新北，希望中央在經費的資源分配上，能考量大都會的發展，對每個縣市平等、公平的對待。

侯友宜說，高雄市不只是經費，甚至連當時分配疫苗時，都讓大家有不一樣的想法，自己覺得中央滿在乎高雄市的，這也不是壞事啦，但更期待的是新北也能獲得多一點關愛。

侯友宜表示，自己當然希望新北能獲得多一點關愛，不過不知道再說下去會不會變得更少。自己還是認為在區域發展上，資源分配是很重要的，要考量到各地的發展公平性，這才是大家想要的。

侯友宜指出，他們期待高雄能好好發展，但也希望中央能多考慮地方的聲音，然後在資源底下更公平分配，讓區域發展變得更好，台灣才會更好。

侯友宜 高雄市

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