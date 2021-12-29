快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

酒駕頻傳交部祭3方向修法 初犯致死傷沒入車輛、累犯定義延長到10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再給次機會！立院明邀謝長廷報告台日關係與福食進口爭議

聯合報 / 記者張加／即時報導
立法院外交及國防委員會邀請駐日代表謝長廷30日報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」。圖／取自立委陳以信臉書
立法院外交及國防委員會邀請駐日代表謝長廷30日報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」。圖／取自立委陳以信臉書

立法院外交及國防委員會明天邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」；外委會召委、國民黨立委陳以信表示，請謝長廷好好向國人說明，別偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食。

不過，據了解，截至中午12時，外交部尚未回覆，尚不確定謝長廷明天是否到外委會備詢。

陳以信稍早在臉書指出，明天是本會期最後一天，在審完國防部公務預算後，他身為外委會召委，還是邀請謝長廷來會備詢。

陳以信說，這兩個會期謝長廷就算返台，也以各種理由拒絕到會備詢，非常不尊重外委會，「但我們再給謝代表一個機會」；明天請他來就「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」好好向國人說明，千萬不要又偷偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食進口了。

立院外委會23日也邀請謝長廷與外交部長吳釗燮報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未出席；當時吳釗燮解釋，因立法院臨時通知，謝長廷有些行程無法更動。

駐日代表謝長廷。報系資料照片
駐日代表謝長廷。報系資料照片

謝長廷 陳以信 日本

延伸閱讀

未准假謝長廷仍缺席立院報告 吳釗燮：臨時通知行程難更動

謝長廷回娘家看高雄驛 陳其邁：這是場遲來的約會

攔查謝長廷兒子闖紅燈 條子鴿出書爆料遭檢方傳喚

批謝長廷「會掉淚的鱷魚」免賠 羅智強：沒有絲毫喜悅

相關新聞

侮辱公務員加重刑責 時力批可恥

立法院昨天三讀通過刑法修正案，刪除侮辱公署罪，但大幅加重侮辱公務員罪的刑責，從現行六個月以下有期徒刑，提高為一年以下有期...

尼加拉瓜沒收我館產陸稱「正義之舉」 我外交部：至為無恥

尼加拉瓜沒收我館產並擬轉移給北京，中國大陸外交部今讚賞尼國正義之舉；我外交部今晚回應表示，中國外交部妄稱擁有我國財產所有...

酒精鎖執行率僅4%！6都酒駕肇事死亡人數綠營3市最高

高雄市日前發生一起酒駕事件，造成一戶家庭1死3傷。民眾黨立院黨團今舉行記者會指出，政府應修法加重罰款，在新車強制加裝酒精...

國營事業給高雄數億蓋動物園 侯友宜：羨慕的不得了

高雄市府向中央爭取近數億經費蓋動物園，引起議論。新北市長侯友宜笑說，「自己真的很羨慕，羨慕的不得了。」因為這種國營事業，...

再給次機會！立院明邀謝長廷報告台日關係與福食進口爭議

立法院外交及國防委員會明天邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」；外委會召委、國民黨立委陳以信表...

康定級艦戰系提升 海軍：原廠執行比較適合

針對「康定級戰鬥系統性能提升案」，中科院長張忠誠上午在立法院表示，此案包含自製、外購，技轉的整合，中科院都已規劃好了，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。