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再給次機會！立院明邀謝長廷報告台日關係與福食進口爭議
立法院外交及國防委員會明天邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」；外委會召委、國民黨立委陳以信表示，請謝長廷好好向國人說明，別偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食。
不過，據了解，截至中午12時，外交部尚未回覆，尚不確定謝長廷明天是否到外委會備詢。
陳以信稍早在臉書指出，明天是本會期最後一天，在審完國防部公務預算後，他身為外委會召委，還是邀請謝長廷來會備詢。
陳以信說，這兩個會期謝長廷就算返台，也以各種理由拒絕到會備詢，非常不尊重外委會，「但我們再給謝代表一個機會」；明天請他來就「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」好好向國人說明，千萬不要又偷偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食進口了。
立院外委會23日也邀請謝長廷與外交部長吳釗燮報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未出席；當時吳釗燮解釋，因立法院臨時通知，謝長廷有些行程無法更動。
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