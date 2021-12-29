再給次機會！立院明邀謝長廷報告台日關係與福食進口爭議

立法院外交及國防委員會明天邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」；外委會召委、國民黨立委陳以信表示，請謝長廷好好向國人說明，別偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食。

不過，據了解，截至中午12時，外交部尚未回覆，尚不確定謝長廷明天是否到外委會備詢。

陳以信稍早在臉書指出，明天是本會期最後一天，在審完國防部公務預算後，他身為外委會召委，還是邀請謝長廷來會備詢。

陳以信說，這兩個會期謝長廷就算返台，也以各種理由拒絕到會備詢，非常不尊重外委會，「但我們再給謝代表一個機會」；明天請他來就「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」好好向國人說明，千萬不要又偷偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食進口了。