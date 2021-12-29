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康定級艦戰系提升 海軍：原廠執行比較適合

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審議國防預算案。圖／取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午審議國防預算案。圖／取自立法院直播畫面

針對「康定級戰鬥系統性能提升案」，中科院長張忠誠上午在立法院表示，此案包含自製、外購，技轉的整合，中科院都已規劃好了，「所有飛彈系統都由中科院負責」；海軍參謀長蔣正國則說，此案評估「是法國原廠來執行最為有利」，但現在還是在作規畫，沒有限定由哪個廠商執行。

立法院外交及國防委員會上午審議國防預算案，「康定級戰鬥系統性能提升案」全案431億5990元，明（111）年編列10億元，中科院表示預算用於「評估」，遭到國民黨立委江啟臣質疑預算過高。

蔣正國表示，此案由中科院作主合約商，合作廠商「我們知道，但不便公開說明」，外商輸出許可已獲得。明年是評估階段，而因海軍必須找國外廠商一起合作，簽約需預付款，明年作勘艦評估，他說，拉法葉艦是找原廠來執行會比較適合。

立委追問，「所以是法國？」蔣正國則堅稱，現在還是在作規畫，沒有限定哪個廠商執行。但評估是法國原廠來執行最為有利。預算執行除艦船評估、戰系核心與裝備，都有預付機制，預算因此訂為10億元。

張忠誠則說，此案很多部分是由中科院成熟裝備系統，「法製裝備可以指揮我們自製武器」，但因涉及很多整合，原型艦要指揮我們的裝備，因此原型艦含測評就要3年。

民進黨立委蔡適應表示，法商提供此案系統整合服務，有無提武器系統更新？尤其法、美、台製要整合在一起，測評沒過怎麼辦？張忠誠則表示，中科院在此案作主合約商屬於作戰系性能提升，其中有三項裝備已明確要執行整合，兩項裝備要以中科院既有技術進行開發，所有飛彈系統都由中科院負責，如雄二彈。此案一是自製、二是外購，三是技轉，都已規劃好了。

中科院 法國 立法院

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