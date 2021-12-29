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趙少康點名選桃園市長 朱立倫：布局不會受到任何干擾

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫與中廣董事長趙少康。本報資料照合成
國民黨主席朱立倫與中廣董事長趙少康。本報資料照合成

中廣董事長趙少康點名國民黨主席朱立倫選桃園市長，遭外界認為在為自己排除2024的敵人。朱立倫今受訪表示，國民黨會有一個完整的規劃和布局，「我不會受到任何干擾，一定會推出最強的團隊和候選人」。當然個別的建議他都會做參考，但不會受到民進黨或外界的干擾。

媒體詢問，公投過後國民黨的支持度和好感度都和民進黨拉大，外界批戰鬥藍變失敗藍？朱立倫說，他對於各個多元的民調沒有意見，也不是這麼在意。國民黨逐漸在凝聚、團結大家，有兩個路線的選擇，一個是失敗主義，繼續沉淪；一個是凝聚大家、共同戰鬥，站在人民這一邊面對鴨霸的民進黨。他不會在乎任何個人，而是在乎整個台灣人，以及整個政黨和人民站在一起。

此外，被問到何時訪美，朱立倫表示，台美關係是台灣未來發展非常重要的基礎，國民黨長期以來親美的路線不會改變，駐美代表處整體的規畫，包括人員、辦公室以及相關的籌備工作進度超前，夏立言正在美國訪問，希望在適當的時機，原則上是農曆過年後來做安排。

國民黨 朱立倫 民進黨

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