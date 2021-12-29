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反萊豬未過有利加入CPTPP氛圍？ 孫大千：外交部在圓謊

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
反萊豬公投未通過，外交部表示，可為CPTPP入會申請創造有利氛圍。前立委孫大千說，外交部正在企圖玩弄文字遊戲為民進黨的騙局圓謊。圖／取自孫大千臉書
反萊豬公投未通過，外交部表示，可為CPTPP入會申請創造有利氛圍。前立委孫大千說，外交部正在企圖玩弄文字遊戲為民進黨的騙局圓謊。圖／取自孫大千臉書

反萊豬公投未通過，外交部表示，可為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會申請創造有利氛圍。前立委孫大千在臉書諷刺，外交部正在企圖玩弄文字遊戲為民進黨的騙局圓謊。

孫大千說，什麼叫做「氛圍」？氛圍什麼都不是，既不是入會條件，也不是入會前提。台灣怎麼可能光靠氛圍就加入CPTPP？更何況，美國根本就不是CPTPP的會員國，出賣台灣人民的健康安全，只換到一個「有利氛圍」，這不是一筆標準的賠本生意嗎？

孫大千說，外交部表示開放福食「沒有時間表」？這句話的意思就是告訴台灣人民，在未來的每一天都有可能宣布開放日本福食進口，甚至，搞不好明天就會開放了。

孫大千說，問題是，日本官員都已經表明開放福食進口與台灣申請加入CPTPP沒有關聯，那麼為什麼還要開放呢？難道只是為了讓民進黨政府對日本交心嗎？還是為了讓「助日代表」謝長廷對日本交差呢？

孫大千 日本 外交部

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