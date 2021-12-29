【專家之眼】林智堅棄選，還要竹竹併嗎？

新竹縣市合併升格議題的發展，像八點檔連續劇出人意料。但重點應是綠營所說縣市合併升格，能否有助特定重要產業，進而推升國家發展？從相關人士對升格與產業關聯性說法，似乎反映出他們對國家發展的輕率與外行，有必要加以指正。

目前認為升格必須慎重的理由，大多從國土規劃角度切入，在野黨甚至建議召開國土與財政規劃國是會議，這是在談通案。但許多政客們為新竹找的理由，是把國家重要產業連繫起來當特案辦，這應是未來再闖關的核心議題。只是政客們沒真關心產業發展，光是盤算黨派選舉利益，實在不是國家之福。

首先來看綠營解釋為何是新竹縣市合併升格？林智堅開始就談產業：自中美貿易戰跟疫情過後，世界發現竹科的重要戰略地位，竹竹合併，可以給竹科更好舞台。在宣布不選2022年市長後，他再強調不要讓台灣半導體產業錯過和全世界競爭的契機。蔡英文總統則在林臉書留言，把「高科技產業的戰略發展」，放在「大新竹的建設」前面。

上述談話，雖言發展產業，但都從政府協助角度出發，符合國家發展理論與發展型國家相關說法，與過去成就台灣經濟奇蹟邏輯。就以半導體產業來說，當年是行政院長蔣經國要做，派政院秘書長找人評估，而在民國六十三年一個豆漿店裡，由政院秘書長、經濟部長、交通部長、電信總局長、工研院院長、電信所所長、美國RCA研究室主任等人一起協調出來，再由經濟部長孫運璿負責籌資推動，直到現在被蔡政府拿來說嘴的結果。

然而，這事太重要，所以從開始規劃到後面發展，就沒有地方自主空間。發展型國家的理論特點，就是為避免利益團體影響，需要中央政府高度干預調控。固然現在民主時代，很多事需要地方配合，近年也有強調由下而上的另類發展（alternative development）呼聲，但新發展模式隱含顛覆經濟成長優先，與加入更多利益團體影響方向，綠營說地方升格對產業發展有幫助，如果不是假議題，就是幫倒忙。

說是假議題，可以看林舉例：台積電預計在寶山擴廠，興建廠房必須開闢新的道路，這就需要縣市共同變更土地計畫。他感謝新竹縣願意傾力協助，但也提出，「如果是同一個地方政府，就能與中央共同協作，效率會更高。」這暴露出對產業發展，地方能做的其實有限，而在國家重要產業框架下，過去協作也沒什麼問題。

至於另位附和的桃園市長鄭文燦說，升格可以獲得較多自主發展權利，對竹科、清華大學、工研院都有幫助。除了上面提到，對於重要產業，發展型國家不會留給地方自主發展外，新竹科學園區管理局屬科技部，清大歸教育部管，工研院則是由當時經濟部長孫運璿先生合併附近研究機構成立，現在是中央政府捐助之財團法人。升格的地方能幫三單位什麼？更證明重要產業發展沒有地方政府角色。

當然如果硬要講，地方型發展國家倒也不是沒有學理依據。但那是中國大陸的「單一制下的經濟聯邦主義」，那種把多數經濟事務權限下放給地方的制度，兩岸大小有差，我們其實不必學。

說是幫倒忙，且看媒體對林市長棄選真正原因說法，多集中於他是被在地炒地皮團體與綠營大老聯手逼退。如果媒體所言有可信度，林市長對土地開發有堅持，值得肯定，但試想升格欲幫忙產業發展，結果迎來的卻是更多炒地皮，林市長稱未來會繼續努力推動竹竹合併升格，他恐怕需要更多的說理。

如果中央政府不知道該扮演的角色，台灣下個經濟奇蹟就不知道在哪裡了。兩位市長雖恰好都自國家發展所畢業，但看來也不知道自己能扮演什麼角色，應該重回母所進修一下。