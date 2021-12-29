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【專家之眼】美豬「萊」了，但台豬卻被卡在門外

聯合報 / 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
我國原為豬肉養殖及出口大國，1996年11月養殖高達1070萬頭豬，去年11月養殖數僅551萬頭豬，只有高峰期的一半水準。圖／屏東縣環保局提供
我國原為豬肉養殖及出口大國，1996年11月養殖高達1070萬頭豬，去年11月養殖數僅551萬頭豬，只有高峰期的一半水準。圖／屏東縣環保局提供

萊豬公投前，執政黨儼然成為萊豬的代言人，接著又準備開放福島核食進口，全力護航這些有疑慮的食品，尚自稱是解除貿易壁壘。反觀我國豬肉因口蹄疫干擾，斷送每年數百億商機，終於在去年拔針後，至今仍無法打入美日等市場，卻未見政府要求美日等國解除對台豬的貿易障礙。

我國原為豬肉養殖及出口大國，依據財團法人中央畜產會「109年11月底養豬頭數調查報告書」統計，我國90年代約有二萬多家養豬場，1996年11月養殖高達1070萬頭豬。惜在1997年爆發口蹄疫事件，導致數量逐年下滑，2020年11月養豬場為3497場，養殖數僅551萬頭豬，只有高峰期的一半水準。

口蹄疫更讓出口幾乎歸零，引用農委會進出口貿易資料庫，口蹄疫前的1996年為我豬肉出口高峰，出口數量達27.2萬噸，金額亦有15.5億美金，出口又以日本為大宗，當年銷日就有26.9萬噸，金額為15.4億美金。分別佔了全球銷售比重的99.1%與99.5%之譜。

口蹄疫爆發後23年間，豬肉出口為之中斷，直到去年6月16日世界動物衛生組織（OIE）終於認定，台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，生鮮豬肉可重啟外銷。農委會年初就大肆宣傳，台灣2020年豬肉出口較上(2019)年大幅成長，但經查去年出口量僅有1664噸，出口值也只有5百萬美金。去年出口量只有高峰期的163分之1。更何況今年還被打回原形，累計1-11月出口下滑至65噸，出口值也只剩28萬美金。

反觀，外國豬肉卻長驅直入我國市場，去年進口量超過6萬噸，價值1.7億美金，形成我國大量的貿易逆差。其中美國豬肉就是受益者之一，去年進口1.58萬噸，超過四分之一。

近年來，美日二國不斷要求我進口該國有食品安全疑慮的農產品，美國就要求我國開放含萊克多巴胺的牛肉與豬肉進口，在公投之後，已經擋不住萊豬進口；日本也多次要求台灣開放日本核災地區(福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣)食品進口，並將其作為支持我加入CPTPP的前提要件，看來蔡政府開放只是時間的問題了。

政府官員多次在公投前多次提到，我國優質的台灣豬不用擔心進口豬的競爭。惟這些話只用來說服國人開放有爭議的萊豬，卻放任外國豬來台攻城掠地，甚至萊豬還是由政府主動開放，而不是依照國際慣例經由二國談判程序。

當台灣好不容易走出口蹄疫的陰霾後，經國際認證台灣豬健康無虞，有機會重拾過去養豬大國榮光之際，許多國家仍對我國豬肉設限，政府卻不敢要求美國與日本等國，也要恢復毫無建康問題的台灣豬肉與肉製加工品進口。

有論者以為，台灣養豬成本不低，出口不具競爭力。然而，台灣豬品質極佳，正可搶佔高階市場。西班牙就是值得仿效的對象，其伊比利豬名聞全球，深受各國歡迎。然過去也曾遭到非洲豬瘟襲擊，重創出口市場，歷經35年努力於1995年12月根絕，目前已是全球第三大出口國，政府就扮演關鍵的角色。

更難得的是，該國出口量不但大，單價也高人一等。根據農委會的數據，2019年我國進口豬肉排名，西班牙進口量排名高居第二，僅次於加拿大；均價更排名第一，每公斤高達113.3元。

西班牙伊比利豬可以走出流行病疫情，重新奪回國際市場。若是我政府也能積極打破相關障礙，優質的台灣豬當然也可以。

口蹄疫 萊豬 日本

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