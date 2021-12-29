贊助動物園改建 中鋼董座：金額非重點是對社會有意義

高雄市壽山動物園正休園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，市府自籌5千萬。台電、中油、中鋼大手筆各出6千至8千萬不等，市府給台電公文外流引發議論，許多縣市羨慕「原來國營事對綠營縣市這麼大方」。中鋼董事長翁朝棟強調，過程中沒任何壓力，多少金額不是重點，而是對社會有意義。

副市長林欽榮表示，捐款經過各國營事業董事會同意，過程透明，贊助出發點是敦親睦鄰，也支持地方建設，公私協力，改建後動物園新環境會有許多亮點，市府對贊助單位有冠名等互惠機制。

高雄市觀光局證實台電、中油、中鋼各贊助8千萬，其中中鋼是6千萬現金加上2千萬鋼材，但中鋼董事長翁朝棟澄清，僅有挹注6千萬，沒有贊助工程鋼材。為何不向中央爭取補助，而是找國營事業及民間企業，觀光局說，交通部表示動物園不在補助範圍內，遂找民間參與，獲得不錯回響，很多人都認同改建動物園是一件有意義的事。

翁朝棟等人今年8月間曾出席「壽山動物園改建開工典禮」，和市長陳其邁同台宣布改建工程啟動。翁朝棟說，市府觀光局和中鋼接洽時，提到希望中鋼協助興建部分工程，考量蓋廠房和興建動物園不同，決定量力而為贊助6千萬元，他強調，過程中沒任何壓力，多少金額不是重點，而是對社會的意義。

翁提到，中鋼人對壽山有一分情感，動物園也是市民共同記憶，有這個機會來找中鋼參與就盡一分力，單純回饋地方，動機很單純，6千萬金額不是市府要求的，是中鋼量力而為提出的，一年給3千萬，會分2年給。

民進黨立委賴瑞隆說，高雄長期支撐全台用電，地方對台電相當支持，台電在敦親睦鄰上在思考如何轉型，也協助地方政府推動施政，做讓民眾更有感的事，這其實是互惠。賴坦言，有居中協助媒合市府、台電等單位促成公私協力，補助單位也會覺得協助硬體建設是長期、有效益的事，這比辦活動等一次性補助更有價值。

立法院經濟委員會召委呂玉玲痛批國營事業「亂捐」，她舉台電為例，去年台電虧640多億，「虧錢還能捐錢蓋動物園？」說是高雄有3座發電廠，是要敦親睦鄰，「那桃園有5座，是不是也應該捐1億？」這些不樂之捐都有政治考量，對其他縣市不公平。

呂玉玲也說，地方政府有統籌分配款，應該照程序用統籌款支出，不能因經費不足就找國營事業要錢，台電、中油捐錢名目要對，有錢可以資助地方政府，為何不發獎金給員工？國營事業用錢應該慎重，不該變成特定縣市的「小金庫」，辦活動都從台電、中油挖錢「董事長都哇哇叫了」。

國民黨立委洪孟楷說，國營事業預算、營收屬於納稅人，出錢蓋動物園是非本業項目，如果高雄市政府都能申請，那其他縣市也應比照辦理，「新北也很多建設需要支持」。洪呼籲，國營事業預算使用應回歸專業，補助不要分藍綠，既然高雄有補助，乾脆訂一套標準，讓全國各縣市都公開申請，不要碰到綠營執政縣市就特別禮遇。