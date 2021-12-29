林智堅深夜臉書發文 曝宣布不選大新竹後「喜憂參半」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅昨晚再度於臉書發文，喊話希望大家努力把喔新竹合併升格的機會。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅昨晚再度於臉書發文，喊話希望大家努力把喔新竹合併升格的機會。記者張裕珍／攝影

新竹市長林智堅前晚宣布不選2022大新竹市長後，後續討論不斷。林昨晚11點多又在臉書發文，坦言宣布不選後自己喜憂參半，「喜的是，我將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格。」

林智堅昨天深夜以「因為它不見了，你才會記得，它曾經是你的。」為題發出臉書文，有感而發提及這陣子為大新竹合併升格議題奔走，跟三個孩子的相處時間變少，女兒總撒嬌跟他說怎麼那麼晚回來，「晚上沒有跟我們親親晚安了」，接著免不了在家中在圓桌早餐會議被輪番奚落，跟他以往在辦公室氣勢差好大。

林智堅也吐露心聲說「大新竹合併升格，就好像我過去做的許多夢想一樣，它就這麼突然的來了，我覺得是對的，所以就往前衝了！」連月來與志同道合的夥伴們努力，但24日那天，立法院準備逕付二讀，可惜的是，國民黨還有許多在野政黨都用「因人設事」、「一人一黨自私」的理由，讓這個本來能夠讓新竹脫胎換骨的最佳契機，暫停了！

林說，也是經過了那一天之後，自己深思了許久，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭」，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了。

前晚宣布不選2022大新竹市長後，林智堅表示，「坦白說，心情五味雜陳、喜憂參半，喜的是，我將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨，如國民黨、民眾黨、時代力量，在這個議題上，會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格。」

林智堅最後也分享，「我們現在擁有的很多東西，你會認為是理所當然，甚至你可能沒有真正注意或不在意，但有一天它不見了，你才會記得，它曾經是你的。」不僅說的是自己「陪伴孩子成長的時間」，說的也是「大新竹合併升格的機會」，如果我們不努力促成，當它不見了，你才會記得，它曾經是你的。

新竹 林智堅 國民黨

延伸閱讀

不選大新竹市長 張惇涵曝林智堅「向蔡總統報告內容」

林智堅棄選大新竹 藍委：民進黨應撤回地制法提案

【重磅快評】神也你鬼也你 柯建銘會是最佳代言人？

林智堅不選2022大新竹 政治舞台更高更寬闊

相關新聞

傳民眾黨內不滿黃珊珊參選北市 親民黨：共推是選項

外傳民眾黨黨內對親民黨籍台北市副市長黃珊珊參選市長出現雜音，親民黨發言人張碩文今天表示，兩黨未出現裂痕，若黃珊珊有意參選...

尼加拉瓜沒收我館產陸稱「正義之舉」 我外交部：至為無恥

尼加拉瓜沒收我館產並擬轉移給北京，中國大陸外交部今讚賞尼國正義之舉；我外交部今晚回應表示，中國外交部妄稱擁有我國財產所有...

贊助動物園改建 中鋼董座：金額非重點是對社會有意義

高雄市壽山動物園正休園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，市府自籌5千萬。台電、中油、中鋼大手...

林智堅深夜臉書發文 曝宣布不選大新竹後「喜憂參半」

新竹市長林智堅前晚宣布不選2022大新竹市長後，後續討論不斷。林昨晚11點多又在臉書發文，坦言宣布不選後自己喜憂參半，「...

立院三讀 NCC新增掌理網路傳播業務

立法院會今天三讀修正通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文，在NCC的掌理事項中，增加網際網路傳播相關業務，包括...

數位發展部三讀 部長人選鎖定唐鳳、郭耀煌與吳政忠

立法院會今天三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部。行政院表示，這是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，有關首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。