林智堅深夜臉書發文 曝宣布不選大新竹後「喜憂參半」

新竹市長林智堅前晚宣布不選2022大新竹市長後，後續討論不斷。林昨晚11點多又在臉書發文，坦言宣布不選後自己喜憂參半，「喜的是，我將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格。」

林智堅昨天深夜以「因為它不見了，你才會記得，它曾經是你的。」為題發出臉書文，有感而發提及這陣子為大新竹合併升格議題奔走，跟三個孩子的相處時間變少，女兒總撒嬌跟他說怎麼那麼晚回來，「晚上沒有跟我們親親晚安了」，接著免不了在家中在圓桌早餐會議被輪番奚落，跟他以往在辦公室氣勢差好大。

林智堅也吐露心聲說「大新竹合併升格，就好像我過去做的許多夢想一樣，它就這麼突然的來了，我覺得是對的，所以就往前衝了！」連月來與志同道合的夥伴們努力，但24日那天，立法院準備逕付二讀，可惜的是，國民黨還有許多在野政黨都用「因人設事」、「一人一黨自私」的理由，讓這個本來能夠讓新竹脫胎換骨的最佳契機，暫停了！

林說，也是經過了那一天之後，自己深思了許久，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭」，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了。

前晚宣布不選2022大新竹市長後，林智堅表示，「坦白說，心情五味雜陳、喜憂參半，喜的是，我將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨，如國民黨、民眾黨、時代力量，在這個議題上，會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格。」

林智堅最後也分享，「我們現在擁有的很多東西，你會認為是理所當然，甚至你可能沒有真正注意或不在意，但有一天它不見了，你才會記得，它曾經是你的。」不僅說的是自己「陪伴孩子成長的時間」，說的也是「大新竹合併升格的機會」，如果我們不努力促成，當它不見了，你才會記得，它曾經是你的。