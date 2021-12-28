國營事業補助壽山動物園改建 立委：為何出錢
高雄市壽山動物園改建經費中，台電、中油、中鋼大手筆各出8千萬，除其他縣市羨慕「原來國營事對綠營縣市這麼大方」，也被質疑是不樂之捐。國民黨立委曾銘宗表示，應說明清楚為何出錢、錢從哪裡來；民眾黨立委蔡壁如則批評，執政者在資源分配時，標準只有「是否為我黨同志、是否立場相同」。
曾銘宗指出，中鋼是上市公司，要跟股東講清楚錢用在哪裡、名目是什麼，台電、中油則是100%國營企業，政府的錢就是人民的錢，有沒有編預算、為何而編，都要跟立法院交代。另外，過程中有無不當施壓，或是其他縣市能否比照辦理，中鋼、台電、中油也應說明清楚。
「所以才說高雄市『暖』！」蔡壁如表示，這是資源分配的問題，執政者處理的政治問題，也是資源分配的一種，「但很可惜的是，執政者在資源分配時，標準只有兩個：是否為我黨同志、是否立場相同。」
蔡壁如說，執政者不但在資源分配上是這樣的原則，就連犯罪的懲處也是如此，「有黨證、顏色對了，什麼都可以原諒、什麼都可以有藉口」。她要求經濟部針對此事提出說明和理由，預算編列也一定會追到底。
民眾黨立委張其祿表示，相關企業在高雄製造外部性成本，此經費使用有點像「贖罪券」，藉此對當地公共建設回饋，但這當中仍須注意相關法制，且不能違背公司治理。
民進黨高市選區立委許智傑說，台電、中油、中鋼在高雄都有相當多據點，秉持敦親睦鄰回饋社會，「我想動物沒有藍綠，希望外界不要抹黑一個大家都支持的建設。」
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