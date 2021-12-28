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尼加拉瓜沒收我館產陸稱「正義之舉」 我外交部：至為無恥

聯合報 / 記者張加／即時報導
我駐尼加拉瓜大使館。圖／外交部提供
我駐尼加拉瓜大使館。圖／外交部提供

尼加拉瓜沒收我館產並擬轉移給北京，中國大陸外交部今讚賞尼國正義之舉；我外交部今晚回應表示，中國外交部妄稱擁有我國財產所有權，乃公然說謊，且明示併吞台灣的意圖。

外交部重申，中華民國是主權獨立的民主國家，與極權中國互不隸屬，中國共產黨政權從來沒有一天統治過台灣，中國外交部妄稱擁有我國財產所有權，乃公然說謊，且明示併吞台灣的意圖。

外交部並指出，中國極權政府聯合奧蒂嘉獨裁政權在此時蠻橫非法侵佔我原已售予尼國天主教會財產，「猶如蘇斯博士（Dr. Seuss）兒童著作中的鬼靈精（Grinch）偷走聖誕節一樣，至為無恥，貽笑國際！」

中國大陸外交部發言人趙立堅今表示，高度讚賞尼加拉瓜政府「尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉。」

外交部 尼加拉瓜

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