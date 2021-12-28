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立法院期末法案大清倉 游錫堃：本會期共通過73議案

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院長游錫堃今天下午主持本會期最後一次院會，並完成三讀法案大清倉。圖／截自國會頻道直播
立法院長游錫堃今天下午主持本會期最後一次院會，並完成三讀法案大清倉。圖／截自國會頻道直播

立法院游錫堃今天下午主持本會期最後一次院會，並完成三讀法案大清倉。游錫堃表示，本會期一共通過73個重大議案，明年度預算依照黨團協商結論，最遲將於1月28日前完成三讀，為不辜負國人付託，他期盼明年元旦後，大家全力以赴，依約實現。

游錫堃指出，本會期通過的73項重大議案，包括法律案64案、預決算案5案、條約案1案、人事同意權1案及其他議案2案等。

通過的法案包括，攸關國家發展與人民福祉甚鉅，例如抗疫及紓困5.0的近1,600億元特別預算案、促進職業和業餘運動發展的「運動產業發展條例」、保障人身安全的「跟蹤騷擾防制法」、完備防衛作戰能力的「海空戰力提升計畫採購特別條例」、提升國家數位競爭力的「數位發展部組織法」、促進證券市場發展的「證券交易稅條例」及落實租稅正義的「稅捐稽徵法」案等。

另外，游錫堃說，為因應少子化帶來的國安問題，通過包括「軍人保險條例」、「就業保險法」、「志願士兵服役條例」、「公教人員保險法」及「性別工作平等法」等5項部分條文修正案。

在「國會外交」方面，游錫堃，7月29日他代表立院參加「首屆台美日國會議員戰略論壇」，其後陸續接待來台訪問的法國參議院友台小組主席李察訪問團、法國國民議會友台小組主席戴扈傑訪問團，及歐洲議會古斯曼議員領導的特別委員會訪問團等。

此外，立院在12月2日與美國NDI及相關部會共同舉辦「開放國會論壇」，獲國外20國共26位國會議長及議員參與，其中有5個國家的12位國會議員親臨我國，台灣成為亞洲第一個以「非OGP會員國」身分舉辦「開放國會論壇」的國家，證明我國的民主開放深受國際肯定。

游錫堃說，立法院為全國最高民意機構，今年特別舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，與國人共同回顧百年來民主先賢爭取議會與民主的艱辛歷程。今年也是萬年國會終結30周年，具有「台灣民主發展史」教育意義的立法院「台灣民主時刻館」於10月31日正式啟用，深獲好評。

游錫堃說，在本會期即將閉會時刻，他代表立法院向各黨團及全體委員，表達崇高的敬意與謝意。政黨間容有意見衝突、對立，但大家仍然全力以赴，為國家與人民謀求最大的福祉；也藉此感謝立院全體工作團隊與駐警人員的辛勞。

游錫堃 立法院

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