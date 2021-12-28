蔡英文就職承諾兌現 「數位發展部組織法」今立院完成三讀

民進黨強推新竹縣市合併升格，引發黨內外訾議不斷，新竹市長林智堅宣布不參選2022年大新竹市長，欲為政治風暴止血，換取在野陣營支持縣市合併。但地方對此不買帳，認為他卸任前才提合併，與桃園市長鄭文燦的一句話時間點太巧合，面對逕付二讀的反撲，緊接而來的中二選舉、罷昶投票等，才是林智堅以退為進的主要算盤。...

2021-12-28 17:08