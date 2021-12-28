蔡英文就職承諾兌現 「數位發展部組織法」今立院完成三讀
行政院組織改造邁進一步，立法院今三讀完成數位發展部組織法，確定成立數位發展部，專責整合電信、資訊、資安、網路與傳播等5大領域，推動我國數位發展。原機關職能相近的科技部，則再改制回行政院轄下國家科學及技術委員會。
未來國家科學及技術委員會主委將由政務委員兼任，提升跨部會協調功能。
數位發展部成立後，下設資通安全署與數位產業署，分責國家資通安全政策規劃與數位經濟發展；還新設國家資通安全委員會，負責研發資通安全科技、協助規劃與推動國家資通安全防護機制等工作。
行政院數位發展部籌備小組指出，數位發展部以「推進國家數位發展，建立繁榮安康、平等包容數位社會」為願景，統一事權、整體規劃國家數位發展資源，並協助個機關落實數位治理，推動創新沙盒、人才培育工作，加速國家數位轉型。
配合科技部改制為行政院國家科學及技術委員會，原隸屬科技部轄下的國家災害防救科技中心、竹科、中科與南科也跟進改隸。
原交通部通訊產業輔導、使用等職掌，原國發會政府綜合規劃資訊管理政策、協調與資源分配業務，國家通訊傳播委員會轄下資通、數位、通訊產業輔導與無線頻率、號碼與網址等稀有資源分配與所屬電信、網路財團法人，改撥數位發展部。
原經濟部工業局與技術處所屬AI、5G系統整合業務等職掌，商業司第三方支付、電子簽章相關業務，中小企業處資訊服務、AI、電信（SBIR）、總統杯黑客松、數位轉型基盤人才培育等業務，也移撥數位發展部。
民進黨立委劉世芳表示，蔡英文總統去年就職演提到包括數位、5G等6大核心戰略，宣布成立專責數位發展部，統籌數位治理、資料治理、數位法治人才培育、監理沙盒等業務，如今數位發展部順利成立，盼未來能打造「數位護國群山」。
民進黨立委江永昌則說，期盼未來數位發展部和金管會可以攜手同心，在數位科技、金融科技共同推動監理，為台灣打下良好基礎；在數位發展和人權保護當中，取得平衡。
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