高官酒駕全沒事？藍委：民進黨酒駕零容忍根本是笑話

高雄街頭酒駕致死事故引發全民公憤，國民黨立委李貴敏今天質疑，所謂「酒駕零容忍」，同一個陳其邁，可以嚴斥涉犯酒駕的基層警並即免職，也可以讓酒駕拒測的副秘書長安安靜靜在市府坐領高薪，「雙標如此嚴重，說要嚴打酒駕，誰信啊？」

李貴敏指出，民進黨政府執政，對解決酒駕問題毫無章法，反倒是官員酒駕案件層出不窮，也沒看執政黨當一回事處理，更視法律為無物，肇事官員在風頭過後，依然故我；但受害、受威脅的人民卻何其無辜？

李貴敏說，令人懊惱的是民進黨政府依舊如此寬容、包容酒駕，高官酒駕更接二連三，絲毫不放在心上，連最基本的政治責任都沒有，更別說向酒駕宣戰。可見，其所謂「酒駕零容忍」根本是笑話。

李貴敏舉例，從駐新加坡代表江春男以降，民進黨政府官員酒駕案一件接一件，但懲處與要求越來越低，前任行政院發言人Kolas不還升任總統府發言人嗎？府方發言人動見觀瞻，政府毫無顧忌進用有酒駕前科的官員在總統府服務，擔任國家與總統門面，竟對酒駕如此寬容？難怪總統府前發言人丁允恭有樣學樣，今年7月在高雄也涉及酒駕撞傷女騎士風波。

李貴敏說，更別提高雄市長陳其邁雖然事故發生後照慣例上演震怒戲碼，再提應由中央修法，對酒駕重罰，但高雄市政府對市府高官涉酒駕的處置依舊無比寬厚，高雄市副秘書長王啟川酒駕還拒測。市府除了不痛不癢的懲處外，依舊留任。甚至還傳出，陳其邁座車上月底也遭酒駕者擦撞，可見酒駕在高雄有多麼氾濫、酒駕率全台第一。

李貴敏說，市府跟警方管制鬆弛，防範不用心，難怪酒駕者在高雄根本毫無警惕之心，酒駕累犯一犯再犯。政府已然露出束手無策的窘態，這時候市長再上演震怒秀，悲情喊話，不正是矯情作態？尤其現在民進黨在立法院隻手遮天、呼風喚雨，逕付二讀上癮，只要民進黨想過的法案，就算違憲違法，有哪個過不了？立法嚴懲酒駕何以遲遲不見蹤影？

李貴敏質疑，鑑於近來酒駕事故頻傳，嚴重危害國人交通安全，因此她和同黨立委紛紛提案，要求裝置酒精鎖或累犯沒入酒駕車輛等修法主張。不就是民進黨立委不關心、不覺得有必要，還批評是即興式提案，要大家不要炒熱度嗎？