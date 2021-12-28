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擴大酬庸管道？ 政府三級機關副首長人數上限增為3人

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為行政院民進黨立院黨團。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
圖為行政院民進黨立院黨團。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

立法院今三讀通過中央行政機關組織基準法修正案，未來三級機關以下得任命副首長人數由原本的1或2人改為至多3人。此外，行政院基於政策統合需要得設委員會數，也由原上限8個，增加為上限9個。

行政院人事行政總處表示，行政院轄下委員會擴編，是因為推動數位發展部後，原科技部將改制為國家科學及技術委員會。

此外，人事行政總處也提到，現行三級機關所屬機關數、預算與人員數各異，部分三級機關轄區遍及全國，專業領域差距大，為襄助首長督導與指揮監督，三級機關常務副首長人數上限有刑刑規定的2人增加為3人。

不過，行政院2016年底即以擴大外部舉才為由，擬修改「中央行政機關組織基準法」，將具重大政策研議功能三級機關首長開放可由非常任文官擔任，部分部會政務次長人數由2人提高為3人，當時就曾挨批擴大酬庸管道，最後修法未過。

行政院 立法院 數位發展部

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