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獨／選中央委員先繳10萬 國民黨內參選意願缺缺
明年1月23日國民黨即將進行中央委員選舉，雖然黨主席朱立倫已經提名190人名單，但因朱立倫上任後，嚴格執行需繳清每年10萬元的責任捐，有意參選中央委員的人也必須先預繳明年度責任捐，積欠過往責任捐的中央委員也必須先行繳清，導致許多人意願缺缺放棄參選。
國民黨即將在1月23日進行中央委員選舉、3月5日再選出中常委，下屆委員人員配置縮編1成，中央委員剩下190人並已由黨主席朱立倫提名，中常委則從32人減少至29人。
而中常委每年有50萬元的責任捐、中央委員10萬元、黨代表1萬元，過往選前不用先預繳下年度責任捐，今年度嚴格執行參選前必須將積欠的責任捐繳清，並且登記參選時需先預繳明年度責任捐，因此內部傳出今年度連署參選的人減少許多，就連黨主席提名190人名單，許多地方議員也是看到名單才知道自己被提名。
藍營地方議員表示，現在國民黨沒有執政，資源相對較少，責任捐的金額又這麼高，因此很多人就不想再爭取中央委員的職務。
國民黨則表示，黨內選舉公約明定各種職務的責任捐金額，責任捐是全代會通過的規定，委員募款超過則會退回，沒有選上也會退回，這都是依造往例的規定。
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